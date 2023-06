Sonnencreme vom Vorjahr: Wegwerfen oder verwenden?

Ist es möglich Sonnenschutzcremen vom Vorjahr noch zu nutzen? Diese Frage stellt sich vielen Verbrauchern spätestens im nächsten Sommer. Denn irgendwo taucht im Badezimmerschrank immer mal wieder eine angebrochene Tube Sonnencreme auf.

Was also tun: Wegwerfen oder verwenden? Zumeist ist die Haltbarkeit von Sonnenschutzmitteln auf der Packung angegeben. Man kann sich an das Tiegel-Symbol halten: Ein geöffneter Tiegel mit einer Zahlenangabe – etwa “12 M” – bedeutet, dass das Produkt nach dem Öffnen zwölf Monate haltbar ist. Manchmal ist auch ein konkretes Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung.

Ungeöffnet und bei guter Lagerung halten Sonnencremes in der Regel mindestens 30 Monate. Große Hitze bekommt auch ungeöffneter Sonnencreme schlecht.