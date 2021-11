Stichwahl in Meran: Gespaltenes Bild

Bozen – Ähnlich knapp wie das Wahlergebnis der Stichwahl zwischen Paul Rösch und Dario Dal Medico war der Ausgang einer Südtirol News-Spontanbefragung.

52 Prozent der Teilnehmer gaben an, mit dem Ergebnis der Stichwahlen zufrieden zu sein. 48 Prozent hätten sich ein anderes Ergebnis gewünscht.

Im Kommentarbereich zeigt sich ein differenzierteres Bild. So schreibt @wellen: “Dal Medico bedeutet: SVP durch die Tür hinaus, durchs Fenster wieder herein. Also kann man sich wieder auf Bauern und Wirtschaftslobbys verlassen, die werden das Wetter im Gemeinderat machen. Bevölkerung, Verkehr, Klima? Zweitrangig.”

Komplett gegenteilig argumentiert @onassis: “Bin zu 100 Prozent zufrieden, da ich auch weiterhin mit meinem Auto nach Meran fahren darf. Alles was die Grünen zustande bringen, sind ein Verbot nach dem anderen.”

Freie, demokratische Wahlen sind für @AlterSchwede das Wichtigste. Er schreibt: “Zufrieden, da Demokratisch…” Damit bringt er es wohl auf den Punkt.