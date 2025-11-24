“Stop HIV!” Informationsveranstaltungen in drei Städten

Von: Ivd

Bozen – Anlässlich des bevorstehenden Welt-Aids-Tages am kommenden Montag organisiert der Südtiroler Sanitätsbetrieb, unterstützt vom Italienischen Roten Kreuz, der Caritas, dem Verein Centaurus Arcigay Südtirol und dem Verein Pro Positiv Südtiroler AIDS-Hilfe, wieder eine Informations- und Präventionsaktion in drei Städten des Landes.

IIm Rahmen einer Medienkonferenz wird die Aktion genauer vorgestellt. Sie findet statt am Mittwoch um 09.00 Uhr im Rosengartensaal, Krankenhaus Bozen, erster Stock.

Es sprechen: Dr. Hubert Messner, Landesrat für Gesundheit; Dr. Josef Widmann, Sanitätsdirektor, Südtiroler Sanitätsbetrieb; Dr.in Elke Maria Erne, Primaria der Abteilung Infektionskrankheiten am Krankenhaus Bozen; Dr. Manuel Pallua, Präsident Italienisches Rotes Kreuz Komitee Bozen; Dr.in Arianna Miriam Fiumefreddo, Direktorin des Vereins Pro Positiv Südtiroler AIDS-Hilfe; Dr.in Angela Pieri, Fachärztin für Infektiologie am Krankenhaus Bozen und Verantwortliche des HIV-Ambulatoriums; Dr. Pierpaolo Patrizi, Psychologe und Verantwortlicher des Projektes Iris, Caritas.