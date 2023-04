Stumme Frühwarnzeichen für Leberprobleme

Lebererkrankungen kündigen sich oft schon Jahre vorher mit stummen Frühwarnzeichen an.

Symptome wie Juckreiz oder Durchfall können ein Frühwarnzeichen dafür sein, dass die Leber nicht richtig entgiftet. Diese richtig zu interpretieren und darauf rechtzeitig zu reagieren, kann entscheidend sein.

Es gibt kaum einen Stoffwechselprozess, der nicht an die Leber gekoppelt ist. “Deshalb ist wichtig, die Frühwarnzeichen der Leber zu kennen. Nur so kann man eventuell sogar einen lebensbedrohlichen Zustand früh genug verhindern”, so Dr. Ulrich Selz, der auf seinem YouTube-Kanal Aufklärungsarbeit leistet.

Lebersymptome hängen demnach oft gar nicht mit einer Symptomatik im Oberbauch zusammen, sondern zeigen sich an anderen Stellen des Körpers. Durchfall, Schulterschmerzen oder gar Krampfadern können Ausdruck einer schwachen Leberleistung sein.

In seinem Video geht es um die Frühwarnzeichen von Lebererkrankungen und um die Aufgaben der Leber.