Südtirol News poliert die Netiquette auf

Bozen – In der Corona-Krise hat sich einiges verändert – auch in der digitalen Welt. Vor allem in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Youtube erfuhren unterschiedlichste Verschwörungstheorien ungeahnten Zulauf. Um gegen irreführende Ideologien und Fake News vorzugehen, haben auch wir von Südtirol News beschlossen, zu reagieren und unsere Netiquette zu erweitern.

Unter Netiquette versteht man „Verhaltensregeln“ für die Kommunikation im Internet. Diese Regeln definieren, welche Kommentare veröffentlicht werden, und welche nicht. Auch Südtirol News hat ein solches Regelwerk, das User bei der Anmeldung akzeptieren.

Weil unserer Netiquette bereits vor einiger Zeit verfasst wurde und daher etwas verstaubt ist, haben wir uns zu einer Generalüberholung entschlossen und die Regeln noch einmal neu formuliert.

Vieles leuchtet bereits durch Hausverstand ein, doch zur Sicherheit wollten wir so viele Aspekte wie möglich mit einschließen. Rein vom Ablauf her ändert sich bei den Kommentaren nichts. Südtirol News wünscht weiterhin viel Spaß beim Lesen und beim Kommentieren!

Und hier ist unsere neue Netiquette im Wortlaut:

Regel Nummer eins: Seid keine Idioten, sondern nett zueinander! • Es werden auf keinen Fall Kommentare toleriert, die andere wegen ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Alters, ihrer Sprache, ihrer Abstammung, ihrer religiösen Zugehörigkeit oder ihrer Weltanschauung diskriminieren. • Es werden keine Unterstellungen und Verleumdungen veröffentlicht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Bis zu einer Verurteilung vor Gericht gilt die Unschuldsvermutung. • Aufrufe zu Gewalt und zu gesetzeswidrigem Verhalten sind nicht zugelassen. • Beleidigungen und Bedrohungen werden nicht veröffentlicht. • Leider gibt es auch Menschen, die anderen eine Krankheit oder Schlimmeres an den Hals wünschen. Ratet mal: Auch das geht natürlich nicht! Regel Nummer zwei: Seid fair! • Wir veröffentlichen keine Fake News und auch keine Links, die Fake News enthalten. Links sollten von seriösen, glaubwürdigen Quellen stammen. • Wir veröffentlichen keine gängigen Verschwörungstheorien, wie etwa QAnon, Chemtrails, Flat Earth oder Reptiloiden. • Wir veröffentlichen keine extremistischen Positionen oder Links – unabhängig der politischen Ausrichtung. • Wenn ihr uns Zensur vorwerft, werden die Kommentare ebenfalls nicht veröffentlicht. Zensur ist eine staatliche Maßnahme und wir sind ein privates Unternehmen…und wenn ihr schreibt, „…das wird jetzt eh nicht veröffentlicht“, dann wundert euch auch nicht, dass der Kommentar „eh nicht veröffentlicht“ wird. • Die Kommentare müssen von euch selbst verfasst oder zur öffentlichen Verbreitung freigegeben sein. Wenn ihr Zitate verwendet, kennzeichnet diese mit Anführungszeichen und der Herkunft! Regel Nummer drei: Seid respektvoll! • Manchmal berichten wir über sehr tragische Dinge, die Menschen passieren. In solchen Fällen hat die Wahrung der Pietät eindeutig Vorrang. Regel Nummer vier: Wahrt die Form! • Dialekt ist in Ordnung, trotzdem müssen die Kommentare im Allgemeinen verständlich sein. • Auch ohne Dialekt sollten Kommentare verständlich sein. • In der Kürze liegt die Würze: Schreibt keine Romane, sondern bringt die Sache auf den Punkt! • Bitte keine Kraftausdrücke! Anstatt herum zu fluchen, versucht lieber zu argumentieren, warum ihr etwas nicht so toll findet. Worauf ihr sonst achten solltet: • Bitte um Geduld: Nicht immer ist ein Moderator zur Stelle, der die Kommentare gleich freischalten kann. Dies gilt vor allem für Kommentare, die in der Nacht verfasst werden. • Ausgeschlossen ist auch eine gewerbliche Nutzung der Kommentare. • Personenbezogene Daten wie z.B. Name, Wohnungs- und E-Mail-Adressen oder Telefonnummern dürfen nicht in den Kommentaren veröffentlicht werden. Ob ein Kommentar freigeschaltet wird, liegt im Ermessen der Redaktion. Im Falle eines Verstoßes gegen die o.g. Regelungen ist Südtirol News berechtigt, ein Benutzerkonto auch ohne vorherige Ankündigung zu sperren und/oder zu löschen. Falls ihr euch darüber beschweren möchtet, denkt daran: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und Anonymität gibt es im Netz nicht. Jeder ist durch seine IP-Adresse identifizierbar und damit vor Klagen nicht gefeit. Auch um unsere Kommentatoren zu schützen, werden deshalb zweifelhafte Kommentare nicht veröffentlicht. Und falls ihr euch weiter darüber beschweren möchtet, denkt einfach an Regel Nummer eins.