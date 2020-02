Terlaner stellt bei ProSieben-Show seine Erfindung vor

Terlan/Unterföhring – Mit einem mobilen Flaschenhalter 100.000 Euro ergattern? Das will der technische Zeichner Andreas Lintner aus Terlan. Der 44-Jährige stellt seine Erfindung „Haltmal“ am 26. Februar 2020 in der Show „Das Ding des Jahres“ um 20.15 Uhr auf ProSieben vor.

So läuft „Das Ding des Jahres“ 2020

In jeder Show präsentieren zehn Erfinder in fünf Duellen ihre „Dinge“, davon jeweils ein Jugend-Duell. Das Kompetenzteam aus AMORELIE-Gründerin Lea-Sophie Cramer, den Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie REWE-Chefeinkäufer Hans-Jürgen Moog nimmt auch 2020 die vorgestellten Erfindungen stellvertretend für die Zuschauer unter die Lupe, bevor das Studio-Publikum abstimmt: Welche Erfindung gewinnt das Duell? Welche Erfindung geht ins Finale? Welcher Erfinder präsentiert „Das Ding des Jahres“ und gewinnt 100.000 Euro?

Die jugendlichen Tüftler treten in einem eigenen Wettbewerb an. Jeder darf sich über ein neues Tablet freuen und für den Sieger der Jugend-Duelle gibt es eine Ausbildungsförderung in Höhe von 5.000 Euro.

Erfinder und Produzent von „Das Ding des Jahres“ ist Stefan Raab mit Raab TV. Moderiert wird die Show von Janin Ullmann. 2019 punktete die zweite Staffel der ProSieben-Reihe in der Prime Time am Dienstag mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 12,0 Prozent (Zuschauer 14-49 Jahre) und konnte den Zuschauerschnitt um 0,7 Prozent steigern (1. Staffel 2018: 11,3 Prozent).

Das “Das Ding des Jahres” wird immer mittwochs um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Ob die Erfindung von Andreas Lintner das Publikum überzeugen kann, stellt sich am 26. Februar heraus.