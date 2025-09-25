Tradition im Trend: Der blaue Schurz erobert neue Bühnen

Von: luk

Bozen – Der blaue Schurz ist in Südtirol seit Generationen das unverwechselbare Markenzeichen der Bauern im Land: robust, praktisch und ein Stück Identität.

Das traditionelle Kleidungsstück erlebt derzeit ein überraschendes Comeback. Ob von Vereinen, Freundesgruppen oder Touristen – immer öfter wird der Schurz mit Sprüchen bestickt und bei Festen oder besonderen Anlässen stolz getragen.

Auch die junge Südtiroler Designszene hat den Schurz für sich entdeckt. Aus Stoffresten, die bei der Produktion anfallen, entsteht etwas völlig Neues.

ORF Südtirol Heute hat sich das angesehen: