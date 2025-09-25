Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Tradition im Trend: Der blaue Schurz erobert neue Bühnen
VIDEO

Tradition im Trend: Der blaue Schurz erobert neue Bühnen

Donnerstag, 25. September 2025 | 08:04 Uhr
Schurz
instagram/blauer schnipsel
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der blaue Schurz ist in Südtirol seit Generationen das unverwechselbare Markenzeichen der Bauern im Land: robust, praktisch und ein Stück Identität.

Das traditionelle Kleidungsstück erlebt derzeit ein überraschendes Comeback. Ob von Vereinen, Freundesgruppen oder Touristen – immer öfter wird der Schurz mit Sprüchen bestickt und bei Festen oder besonderen Anlässen stolz getragen.

Auch die junge Südtiroler Designszene hat den Schurz für sich entdeckt. Aus Stoffresten, die bei der Produktion anfallen, entsteht etwas völlig Neues.

ORF Südtirol Heute hat sich das angesehen: 

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
102
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Kommentare
44
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
40
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
38
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Kommentare
29
Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Anzeigen
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 