Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Unsere Leser sind bescheiden
Mehrheit lebt bewusst genügsam

Unsere Leser sind bescheiden

Mittwoch, 03. September 2025 | 08:16 Uhr
Online bestellen, offline abholen
APA/APA/dpa/Carsten Rehder
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Konsum rund um die Uhr, steigende Preise und die Frage nach dem eigenen Lebensstil: Unsere Spontanbefragung hat deutlich gemacht, wie ihr mit diesem Spannungsfeld umgeht. Bis gestern, 16.30 Uhr, haben ungefähr 2.670 Leser an der Umfrage teilgenommen.

Das Ergebnis ist eindeutig: 79 Prozent der Teilnehmer (2104 Stimmen) gaben an, dass sie bewusst genügsam leben und mit ihrem Einkommen gut auskommen. Nur 21 Prozent (569 Stimmen) erklärten, dass es ihnen schwerfällt, auf Konsum zu verzichten.

Einem, dem es besonders leichtfällt, ist der Nutzer @Na dann. Er schreibt: „Genügsam leben kann jede/r. Ganz einfach das Konsumverhalten an die eigenen finanziellen Möglichkeiten anpassen.“

Die Nutzerin @sophie macht einen konstruktiven Vorschlag an die Redaktion und ergänzt: „Die dritte Antwort wäre: Wir kommen mit dem Einkommen bis Monatsende aus, weil wir uns gar einiges nicht mehr leisten können, da man die lebenswichtigsten Sachen vorher zahlen muss und dann ist schon Schluss.“

Der Nutzer @Rosenrot schließt versöhnlich: „Ich denke, dass wir doch alle über die Verhältnisse gelebt haben. Viel Unsinniges wurde gekauft, das nun wirklich keiner braucht. Ich finde es gut, wenn wir etwas eingebremst werden und wieder lernen, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen.“

Ein Großteil der Befragten ist offenbar bereit, Ausgaben kritisch zu hinterfragen und im Alltag bewusster mit Geld umzugehen. Angesichts steigender Lebenshaltungskosten sehen viele in einem genügsamen Lebensstil offenbar nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Möglichkeit, finanziell stabil zu bleiben.

Gleichzeitig macht gut ein Fünftel der Stimmen deutlich, dass Verzicht nicht jedem leichtfällt. Ob bei Technik, Mode oder Freizeitangeboten – der Reiz des Konsums ist für viele trotz knapperer Budgets nach wie vor stark. Auch wenn unsere Umfrage nicht repräsentativ ist und es für eine verlässliche Aussage mehr Teilnehmer bräuchte, gibt die Spontanbefragung eine Idee, wie die Stimmung in der Bevölkerung aussieht.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
124
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
115
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
56
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 