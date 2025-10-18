Villanders: Großer Erfolg für den Second-Hand-Brautkleidermarkt

Von: luk

Villanders – Nachhaltig heiraten liegt im Trend – das zeigte sich einmal mehr beim Second-Hand-Brautkleidermarkt in Villanders, der am 11. Oktober im Kultursaal stattfand. Die von der Nachhaltigkeitsgruppe Villanders (NGV) organisierte Veranstaltung zog zahlreiche Besucherinnen an und sorgte dafür, dass mehrere Brautkleider eine neue Besitzerin fanden.

JW Video 4bQ4W9xO-WMEAbbiU

„Der Brautkleidermarkt kam gut an und es haben auch einige Kleider die Besitzerin gewechselt. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, teilte die Nachhaltigkeitsgruppe nach dem Event mit. Die stimmungsvolle Dekoration stammte von Detailverliebt, die Blumen von Deco Bliamlen, und für die musikalische Umrahmung sorgte Feelit Music.

Bereits im Vorfeld hatte die NGV angekündigt, heuer deutlich mehr Kleider als im Vorjahr präsentieren zu können – über 30 Modelle standen zur Auswahl. Zudem war wieder eine Schneiderin vor Ort, um die Kleider individuell anzupassen. Damit verband der Markt einmal mehr Stil, Nachhaltigkeit und Charme zu einem echten Green Event.

Auch optisch überzeugte die Veranstaltung: Fotos und Videoclips zeigen eine liebevoll dekorierte Location und ein engagiertes NGV-Team, das mit Herzblut für einen reibungslosen Ablauf sorgte.

Wer im kommenden Jahr ein Brautkleid für den Verkauf beim Second-Hand-Brautkleidermarkt in Villanders einreichen möchte, ist gebeten, sich rechtzeitig bei der Nachhaltigkeitsgruppe Villanders zu melden. In diesem Jahr wurde die Anmeldung für den Verkauf schon über einen Monat vor dem Event geschlossen.