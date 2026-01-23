Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Was passiert, wenn ihr nur fünf Minuten mehr geht?
Neue Studie zeigt überraschenden Effekt

Was passiert, wenn ihr nur fünf Minuten mehr geht?

Freitag, 23. Januar 2026 | 08:03 Uhr
Weniger sitzen, länger leben?
freepik
Schriftgröße

Von: red

Kleine Schritte, große Wirkung
Viele denken: Wer lange leben will, muss joggen, Gewichte stemmen und Salatblätter zählen. Doch eine neue norwegische Studie beweist das Gegenteil. Schon kleine Veränderungen – etwa fünf Minuten zügiges Gehen pro Tag – könnten euer Leben deutlich verlängern. Ganz ohne Fitnessplan.

Die Fakten aus Norwegen
Das Oslo Research Centre for Physical Activity and Population Health analysierte Daten von rund 135.000 Erwachsenen aus Großbritannien und den USA. Mithilfe von Fitness-Trackern untersuchten sie den Zusammenhang zwischen Bewegung, Sitzverhalten und Sterblichkeit.

Das Ergebnis: Bereits fünf Minuten zusätzliche Bewegung pro Tag senkten das Sterberisiko auf Bevölkerungsebene um bis zu zehn Prozent. Wer täglich 30 Minuten weniger saß, konnte das Risiko um weitere sieben Prozent verringern. Besonders stark profitierten Menschen, die sich vorher kaum bewegten.

Zehn Jahre mehr – ganz ohne Extremsport
Eine zweite Studie aus derselben Forschungsgruppe analysierte zusätzlich das Zusammenspiel von Schlaf, Bewegung und Ernährung. Über 60.000 Teilnehmende aus der UK Biobank wurden untersucht. Die Unterschiede waren gewaltig: Wer ausreichend schlief, sich täglich mindestens 40 Minuten bewegte und sich gesund ernährte, lebte im Schnitt fast zehn Jahre länger als Menschen mit ungesünderen Gewohnheiten.

Kein Verzicht, sondern Alltag
Die Studien machen Hoffnung. Sie zeigen: Gesundheit beginnt nicht mit Verzicht oder Verboten – sondern mit realistischen, kleinen Schritten. Ob ein Spaziergang in der Mittagspause oder zehn Minuten Bewegung am Abend – jeder Schritt zählt. Und kann euer Leben verlängern.

Was ihr daraus mitnehmen könnt
Mehr Bewegung, weniger Sitzen und bewusster Schlaf – das ist keine neue Formel, aber nun wissenschaftlich gestützt durch groß angelegte Datenanalysen. Die Forscher betonen: Vor allem diejenigen unter euch, die bisher wenig aktiv waren, haben das größte Potenzial. Fünf Minuten können euer Leben verändern. Warum also nicht heute damit anfangen?

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
124
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
65
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
45
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
43
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Kommentare
31
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 