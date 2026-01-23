Was passiert, wenn ihr nur fünf Minuten mehr geht?

Von: red

Kleine Schritte, große Wirkung

Viele denken: Wer lange leben will, muss joggen, Gewichte stemmen und Salatblätter zählen. Doch eine neue norwegische Studie beweist das Gegenteil. Schon kleine Veränderungen – etwa fünf Minuten zügiges Gehen pro Tag – könnten euer Leben deutlich verlängern. Ganz ohne Fitnessplan.

Die Fakten aus Norwegen

Das Oslo Research Centre for Physical Activity and Population Health analysierte Daten von rund 135.000 Erwachsenen aus Großbritannien und den USA. Mithilfe von Fitness-Trackern untersuchten sie den Zusammenhang zwischen Bewegung, Sitzverhalten und Sterblichkeit.

Das Ergebnis: Bereits fünf Minuten zusätzliche Bewegung pro Tag senkten das Sterberisiko auf Bevölkerungsebene um bis zu zehn Prozent. Wer täglich 30 Minuten weniger saß, konnte das Risiko um weitere sieben Prozent verringern. Besonders stark profitierten Menschen, die sich vorher kaum bewegten.

Zehn Jahre mehr – ganz ohne Extremsport

Eine zweite Studie aus derselben Forschungsgruppe analysierte zusätzlich das Zusammenspiel von Schlaf, Bewegung und Ernährung. Über 60.000 Teilnehmende aus der UK Biobank wurden untersucht. Die Unterschiede waren gewaltig: Wer ausreichend schlief, sich täglich mindestens 40 Minuten bewegte und sich gesund ernährte, lebte im Schnitt fast zehn Jahre länger als Menschen mit ungesünderen Gewohnheiten.

Kein Verzicht, sondern Alltag

Die Studien machen Hoffnung. Sie zeigen: Gesundheit beginnt nicht mit Verzicht oder Verboten – sondern mit realistischen, kleinen Schritten. Ob ein Spaziergang in der Mittagspause oder zehn Minuten Bewegung am Abend – jeder Schritt zählt. Und kann euer Leben verlängern.

Was ihr daraus mitnehmen könnt

Mehr Bewegung, weniger Sitzen und bewusster Schlaf – das ist keine neue Formel, aber nun wissenschaftlich gestützt durch groß angelegte Datenanalysen. Die Forscher betonen: Vor allem diejenigen unter euch, die bisher wenig aktiv waren, haben das größte Potenzial. Fünf Minuten können euer Leben verändern. Warum also nicht heute damit anfangen?