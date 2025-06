WLAN verstärken: So klappt’s im ganzen Haus

Von: red

Schluss mit Funklöchern: So bringt ihr euer WLAN auf Hochtouren

WLAN-Probleme gehören zu den nervigsten Dingen im Alltag – besonders, wenn der Stream mitten im Lieblingsfilm abbricht oder das Video-Meeting ständig hängt. Doch mit einem simplen Gerät könnt ihr euer WLAN-Signal im ganzen Haus verstärken – ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Warum euer WLAN oft schwächelt

WLAN-Router sind zwar längst Standard in den meisten Haushalten, aber ihr Signal ist oft nicht stark genug, um wirklich jede Ecke abzudecken. Dicke Wände, große Entfernungen oder einfach eine ungünstige Platzierung sorgen dafür, dass das Netz z. B. im Badezimmer oder auf der Terrasse schwächelt.

Die einfache Lösung: WLAN-Repeater

Ein WLAN-Repeater – auch „Range Extender“ oder „WLAN-Verstärker“ genannt – kann genau hier helfen. Er empfängt das Signal eures Routers, verstärkt es und sendet es weiter. Dadurch erreicht das Netz auch Räume, die vorher kaum oder gar nicht abgedeckt waren.

Wichtig: Ein Repeater verstärkt nur das, was er bekommt. Platziert ihn also nicht dort, wo es gar keinen Empfang mehr gibt, sondern in der Nähe von schwachen Bereichen.

So findet ihr die WLAN-Schwachstellen

Bevor ihr euch einen Repeater anschafft, solltet ihr wissen, wo euer WLAN schwächelt. Dafür gibt es einfache Tools:

Android: Geht in die WLAN-Einstellungen und achtet auf den „RSSI“-Wert (gemessen in dBm).

iPhone: Ladet die App „AirPort Utility“, aktiviert den „Wi-Fi Scanner“ und überprüft dort die Signalstärke.

Zur Orientierung:

–30 dBm = perfektes Signal

–50 bis –60 dBm = sehr gut

–70 dBm = akzeptabel

–80 dBm oder schlechter = instabil und problematisch

Welches Gerät passt zu euch?

Nicht jeder Repeater ist gleich. Achtet beim Kauf auf folgende Punkte:

Kompatibilität mit eurem Router: Prüft den WLAN-Standard eures Routers (z. B. 802.11ac, 802.11n, 802.11ax) und wählt ein passendes Gerät.

Reichweite: Wählt einen Repeater, der eure Wohnfläche gut abdecken kann – die Angaben dazu findet ihr in den technischen Daten.

Erfahrungsberichte: Schaut euch Bewertungen in Shops oder Foren an. So vermeidet ihr Fehlkäufe und seht gleich, wie sich das Gerät im Alltag schlägt.

Mehr Freiheit für Streaming und Homeoffice

Ein gut platzierter WLAN-Repeater sorgt dafür, dass ihr überall im Haus stabil und schnell ins Netz könnt – egal ob beim Serienabend im Bett, beim Arbeiten auf dem Balkon oder beim Online-Gaming im Keller. Probiert es aus: Mit nur wenigen Handgriffen holt ihr deutlich mehr aus eurem Internet heraus.