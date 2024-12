605 öffentliche Gebäude werden auf Vordermann gebracht

Von: luk

Bozen – 605 Gebäude des Landes Südtirol sollen im nächsten Jahr einer Renovierung und Anpassung unterzogen werden. Das hat die Landesregierung heute beschlossen. Damit ist das Jahresprogramm der Sanierungsmaßnahmen definiert – es umfasst Investitionen in der Höhe von 49.365.731,11 Euro. Mit den Eingriffen werden zahlreiche Gebäude modernisiert, energetisch auf Vordermann gebracht und an die neuesten Bestimmungen angepasst.

“Die geplanten Arbeiten sind wichtig, um die öffentlichen Gebäude in einem guten Zustand zu erhalten. Eine ganz besondere Stellung im Programm nehmen die Schulgebäude ein. Unseren Kindern und Jugendlichen gute Lernbedingungen bieten zu können, ist mir ein besonderes Anliegen”, sagt Hochbau-Landesrat Christian Bianchi. 90 Prozent der Arbeiten werde von Unternehmen durchgeführt, die im Land Südtirol angesiedelt sind, womit die Wertschöpfung im Land bleibe.

Die wichtigsten Projekte im Überblick

Schulgebäude

Humanwissenschaftliches Gymnasium “Giovanni Pascoli”, Bozen: Austausch der Notbeleuchtung (Kosten: 244.000 Euro)

Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus “Robert Gasteiner”, Bozen: Austausch des Bodens der Turnhalle (Kosten: 460.000 Euro)

Oberschulzentrum “Galileo Galilei”, Bozen: Anpassungen am Labor (Kosten 160.000 Euro)

Technische Fachoberschule “Max Valier”, Bozen: Erneuerung der Beleuchtungs- und der Notbeleuchtungsanlage (Kosten: 685.000 Euro, auf mehrere Jahre verteilt)

Berufsschule für Handwerk und Industrie, Bozen: Erneuerung der Beleuchtungs- und der Notbeleuchtungsanlage (Kosten: 790.000 Euro, auf mehrere Jahre verteilt)

Fachoberschule “Claudia de Medici”, Bozen: Erneuerung der sanitären Anlagen und der Umkleidekabinen in der Turnhalle (Kosten: 726.000 Euro).

Fachschule für Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung, Dietenheim: Sanierung des Dachs und Erneuerung technischer Anlagen in der Küche (Kosten: 1.000.000 Euro)

Verwaltungsgebäude:

Landhaus 1, Palais Widmann, Bozen: Erneuerung der Beleuchtungs- und Notbeleuchtungsanlage in den Gängen (Kosten: 187.500 Euro)

Gebäude des Gesundheits- und Notdienstes:

Sitz des Roten und Weißes Kreuzes sowie der Flugrettung: Diverse Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten (Kosten: 527.400 Euro)

Mit dem genehmigten Programm setzt das Land Südtirol sein Bemühen um eine Verbesserung und Modernisierung der Dienste fort und legt dabei besonderes Augenmerk auf Sicherheit, Energieeffizienz und Barrierefreiheit.