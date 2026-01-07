Absolventenverein startet Fachreihe Obst & Wein 2026

Von: Ivd

Bozen/Eppan – Klimawandel, neue Technologien, steigender wirtschaftlicher Druck und ein tiefgreifender Generationenwechsel: Die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen – und zugleich vor entscheidenden Weichenstellungen. Mit der Fachreihe Obst & Wein 2026 setzt der Absolventenverein landwirtschaftlicher Schulen (A.L.S.) im Januar 2026 gezielt auf Wissen, Austausch und Orientierung.

Die Weiterbildungsreihe richtet sich zwar in erster Linie an die Produzenten im Obst- und Weinbau, spricht mit ihren Themen jedoch auch die breite Öffentlichkeit an: Denn Fragen zu Ernährungs-sicherheit, nachhaltiger Produktion und regionaler Wertschöpfung betreffen die gesamte Gesellschaft.

„Unsere Veranstaltungen zeigen, wie komplex moderne Landwirtschaft heute ist – und wie viel Fachwissen, Innovation und Verantwortung dahinterstehen“, betont Stefan Pircher, Obmann des Absolventenvereins landwirtschaftlicher Schulen.