Apfelkonsortium unterstützt erneut Landestafel

Von: Ivd

Bozen – Anlässlich des Welternährungstags am 16. Oktober setzt das Südtiroler Apfelkonsortium gemeinsam mit dem Bäuerlichen Notstandsfonds seine Unterstützung für die Landestafel Südtirol fort. Bereits im zweiten Jahr in Folge erhalten rund 9.400 bedürftige Familien in Südtirol monatlich frische Gala und Golden Delicious Äpfel. Diese Spendenaktion, die von September bis Mai läuft, wird abwechselnd vom Südtiroler Apfelkonsortium und dem Bäuerlichen Notstandsfonds finanziert.

„Unsere Äpfel stehen für Qualität und Regionalität. Mit dieser Spendenaktion möchten wir einen Beitrag zur Unterstützung von Familien leisten, die auf Hilfe angewiesen sind“, erklärt Georg Kössler, Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums.

Der Welternährungstag, der seit 1979 weltweit am 16. Oktober begangen wird, soll auf das Problem des Hungers aufmerksam machen. Das Datum wurde ausgewählt, weil am 16. Oktober 1945 die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) gegründet wurde. Ihre Aufgabe ist es, die weltweite Ernährung sicherzustellen.

Das Südtiroler Apfelkonsortium und der Bäuerliche Notstandsfonds sehen es als ihre Verantwortung, einen Beitrag zu leisten, um die Ernährungssicherheit in der Region zu stärken. Die Landestafel Südtirol, Teil des Banco Alimentare del Trentino Alto Adige, verteilt die gespendeten Äpfel in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen.

„Not kann viele Ursachen und ganz unterschiedliche Gesichter haben. Es kann jeden von uns treffen. Dies erleben wir in unserer täglichen Arbeit, seit über 30 Jahren. Essen ist ein Grundbedürfnis und gesunde Lebensmittel ein wichtiger Teil davon, deshalb leisten wir einen Beitrag dazu und folgen so unserem Leitsatz „Menschen in Not in Südtirol zur Seite stehen“, betont Sepp Dariz, Obmann des Bäuerlichen Notstandsfonds.

Banco Alimentare (Landestafel) sammelt und verteilt Lebensmittel, um Bedürftige zu unterstützen. „Dank der großzügigen Spenden des Südtiroler Apfelkonsortiums und des Bäuerlichen Notstandsfonds können wir vielen Familien frische Äpfel anbieten. Diese Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert“, sagt Giovanni Vultaggio, Direktor des Banco Alimentare del Trentino Alto Adige.

Der Welternährungstag ist nicht nur ein Tag des Bewusstseins für den Welthunger, sondern auch der Welttag des Brotes, der die Bedeutung von Grundnahrungsmitteln wie Brot und Obst in den Vordergrund rückt.