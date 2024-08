Aspiag Service ist der neue Umsatzkönig

Von: luk

Bozen – An der Spitze des SWZ-Rankings der umsatzstärksten Unternehmen Südtirols hat es erneut einen Wechsel gegeben: Aspiag Service ist die neue Nummer eins, knapp vor Alperia. Dahinter rückt ein Autohändler näher.

Die Südtiroler Wirtschaftszeitung (SWZ) hat am Freitag ihre alljährliche Umsatzrangliste der größten Unternehmen Südtirols veröffentlicht – wie immer lange vor ähnlichen Rankings, die im Laufe des Jahres erscheinen. Die Daten sind hochaktuell, denn einige Unternehmensgruppen haben die Umsatzkonsolidierung 2023 erst abgeschlossen bzw. die Bilanzen erst beim Handelsregister hinterlegt.

Enges Rennen an der Spitze

An der Spitze geht es so eng zu wie noch nie: Aspiag Service, der Konzessionär der Spar-Geschäfte in Nordostitalien, war im Jahr 2023 mit einem Umsatz von 2.711 Millionen Euro die Nummer eins, ganz knapp vor Alperia mit 2.650 Millionen Euro. Die Landesenergiegesellschaft hatte ein Jahr zuvor noch die Spitzenposition inne – damals getrieben von den explodierten Energiekosten. Für Aspiag ist es eine Rückkehr auf den ersten Platz, den der Lebensmittelhändler jahrzehntelang innehatte.

Erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Marke knackte im Geschäftsjahr 2023 die Autohandelsgruppe Eurocar Italia, die zum deutschen Volkswagen-Konzern gehört und in Bozen ihren Rechtssitz hat. Eurocar konnte den Umsatz um satte 20 Prozent auf 2.194 Millionen Euro steigern und rückt damit der Spitze immer näher. Ausschlaggebend für das Wachstum waren steigende Verkaufszahlen und die Übernahme der Südtiroler Autohäuser Auto Carrera und In Car.

Leitner mit starkem Wachstum

Auf dem vierten Platz der Umsatzrangliste liegt die Würth-Italien-Gruppe mit 1.761 Millionen Euro, gefolgt von einem Südtiroler Familienunternehmen, das mit einem starken Umsatzwachstum aufhorchen lässt: Die Leitner-Gruppe erwirtschaftete im Vorjahr 1.493 Millionen Euro, 14,5 Prozent mehr als 2022. Die Gruppe der Familie Seeber ist immer breiter diversifiziert und zieht prestigeträchtige Aufträge an Land. Wächst sie weiterhin so stark, kann auch sie in einigen Jahren eine Rolle im Rennen um die Spitze im Umsatzranking einnehmen.

Weiters in den Top Ten vertreten sind Acciaierie Valbruna, Fercam, Iveco Defence Vehicles, Gruber Logistics und Dr. Schär.

Das SWZ-Ranking umfasst die 50 umsatzstärksten Unternehmen und Unternehmensgruppen mit Rechtssitz oder operativem Sitz in Südtirol sowie die 15 Anwärterpositionen auf einen Top-50-Platz. Zudem wird in der heutigen SWZ auf 16 Sonderseiten vertiefend auf die Aufsteiger und Absteiger des Jahres und auf die Gründe für die Umsatzveränderungen eingegangen.