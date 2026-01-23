Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Auch auf Gemeindestraßen wird nun besser geschaut
Auch auf Gemeindestraßen wird nun besser geschaut

Freitag, 23. Januar 2026 | 15:28 Uhr
Von: luk

Bozen – Die Landesregierung hat am 23. Jänner einer Änderung der Kriterien für die Gewährung von Förderungen für Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und im Berggebiet zugestimmt. Der Vorschlag dazu war vom für Landwirtschaft und Forstwirtschaft zuständigen Landesrat Luis Walcher gekommen.

“Mit der nun beschlossenen Änderung an den geltenden Richtlinien sollen in Zukunft auch außerordentliche Instandhaltungsarbeiten an bestimmten Gemeindestraßen für eine Förderung in Frage kommen”, erläutert Landesrat Walcher. Die Förderung bezieht sich auf Bau und Ausbau, Befestigung und Sanierung des ländlichen Wegenetzes und der Zufahrten zu den Höfen.

“Das ländliche Wegenetz ist von grundlegender Bedeutung für den Weiterbestand des ländlichen Raums und auch der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Tätigkeit”, unterstreicht Landesrat Walcher, “es ist auch grundlegend für die Erreichbarkeit und Anbindung der ländlichen Bevölkerung. Deshalb unternimmt die Landesregierung große Anstrengungen, um dieses ländliche Wegenetz aufrechtzuerhalten, instand zu setzen und auszubauen.”

Für Straßen, die im entsprechenden Bauleitplan als Gemeindestraße klassifiziert sind, die sich im ländlichen Raum und Berggebiet befinden und der Erschließung landwirtschaftlicher Betriebe dienen, können Finanzierungen bis zu 80 Prozent der anerkannten Ausgaben gewährt werden.

In der vorhergehenden Beihilferegelung waren diese Straßen nicht enthalten, was bei einigen Gemeinden zu Finanzierungsschwierigkeiten geführt hatte.

Für das Jahr 2027 werden 30 Millionen Euro an Ausgaben geschätzt.

Bezirk: Bozen

