Aufwerten statt wegwerfen!

Bozen – Wiederverwendung, Reparatur, Upcycling und Sharing Economy standen im Mittelpunkt der dritten Upcycling Convention. Zwei Tage lang trafen sich in Bozen und Brixen Interessierte, Profis und Gleichgesinnte, die sich dafür einsetzen, nachhaltige Lebensstile und Wirtschaftsweisen zu fördern, Vorhandenes zu nutzen und im Kreislauf zu behalten. An der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen fand am Freitagnachmittag ein Workshop und am Abend die UpCon Konferenz statt, am Samstag feierten die Menschen die Kraft upcycelter Wertstoffe bei einem Festival mit Markt beim ganzheitlichen Recyclingprojekt REX – Material und Dinge in Brixen.

Die Upcycling-Woche, die die Kraft von dem feierte, was schon da ist, begann bereits am Dienstag, 1. Oktober im ganzheitlichen Recyclingprojekt REX – Material und Dinge in Brixen. Dieses hatte schon zu Beginn der Woche gemeinsam mit der Organisation für Eine solidarische Welt OEW, dem Upcycling Studio Innsbruck und der Freien Universität Bozen, Fakultät für Design und Künste zum dreitägigen Upcycling-Workshop mit dem niederländisch-deutschen Designkollektiv REFUNC eingeladen. Zehn Personen beteiligten sich daran. Am Freitagnachmittag, 4. Oktober kreierten im Foyer der Bibliothek der Freien Universität Bozen beim Workshop „MAKE A FAKE!“ mehr als fünfzig Interessierte eine “Two Tone Pouch”, eine Tasche aus zwei Farben in stilvollem Design. Dieses Angebot konnte auch am Festival am Tag danach genutzt werden.

Am Freitagabend fand ebenfalls an der Freien Universität Bozen die Konferenz statt. Pioniere des Upcyclings stellten sich vor: REFUNC, ein niederländisch-deutsches Kollektiv und Designlabor, teilte seine Philosophie, dass alles wiederverwendbar ist und gab beeindruckende Einblicke in seine Upcycling-Projekte auf der ganzen Welt. Jan Körbes und Denis Oudendijk sind im Grenzbereich von Architektur, Kunst und Design tätig und haben es sich zum Ziel gesetzt, Materialien in eine endlose Lebensdauer zu bringen und eine kreisförmige Ressourcennutzung zu erreichen, wo alles zu etwas Neuem wird.

Die Cooperativa Sociale INSIEME aus Vicenza präsentierte die Initiative “New is Over”. INSIEME hat mehr als vierzig Jahre Erfahrung in der Kreislaufwirtschaft und verbindet seit jeher Umweltschutz und Soziales miteinander. Seit einigen Jahren versucht die Sozialgenossenschaft, mit der Upcycling-Kollektion New is Over dem textilen Müllberg Einhalt zu gebieten. Katharina Hoch als nadelführende Schneiderin und Giorgia dell’Osteria als Koordinatorin zeigten Möglichkeiten der Ressourcenschonung auf. Evelyne Monney der OffCut-Materialmärkte aus der Schweiz erzählte, wie Secondhand-Baumärkte und Bastelgeschäfte in Städten wie Basel, Zürich, Bern und St. Gallen aufgebaut und salonfähig gemacht wurden. Bei der anschließenden Diskussion beleuchteten die genannten fünf Gäste gemeinsam mit Simone Cecchi von Lamafer und Leire Minguez vom Forschungsprojekt Attention der Eurac die Bedeutung von Weiterverwendung und Upcycling. Das Thema ist brandaktuell und muss salonfähiger werden, betonten die Teilnehmenden.

Am Samstag, 5. Oktober fand in Brixen das UpCon-Festival statt. Bei REX – Material und Dinge in der St.-Josef-Straße präsentierten Upcycler aus dem In- und Ausland einzigartige Produkte aus den Bereichen Mode, Schmuck, Holz, Dekoration und Möbel. RENARRO, , GEL ZUN, SOALMATTE, RIBISL DESIGN, JOSEFINE DESIGN, SITFLIP, WINDISCH DESIGN, TEXTILMENTE, UPCYCLING SOCKE, SCHMUCKCYCLING, CHRICREA, PROJEKT LÜM, REAZY-DESIGN und zum ersten Mal Upcycling-Produkte aus der Werkstatt von REX – Material und Dinge. Bis 22.00 Uhr gab es für Groß und Klein Workshops, Spiel und Spaß rund um das Thema: CATE’S BE YOURSELF bot das Nähen von Upcycling-Taschen an; REFUNC machte mit Interessierten Textildruck auf T-Shirts mit Autoreifen, die Freiwillige Tanya vom REX bastelte mit Papier, Christine von HAPPY UPCYCLING bastelte mit Kindern aus einer Vielzahl aus „Müll“-Materialien; MATERIAL MATTERS (MaMa ist eine studentische Initiative der Freien Universität Bozen) gestaltete Teppich-Taschen, ALEJANDRA DEAZA SILVA bastelte textilen Upcycling-Schmuck; BLAUER SCHNIPSEL führte in die Welt des Stickens anhand ihrer Installation mit Verschnitten der typischen blauen Südtiroler Schürze ein und GYPSY.MOON.SISTERS erfreuten mit einer Tanzaufführung die Gäste. Den ganzen Tag über gab es musikalische Begleitung, organisiert vom Jugendzentrum Kass. Den Anfang machten One & a half Men, gefolgt vom Lego-Roboter von Dr. Hanzo, Blind Apex, die aufstrebende junge Band heizte am Abend ein und DJ John Hops sorgte für den richtigen Beat zum Abschluss. Der Virus Club Barbian bekochte die Teilnehmenden mit dem Upcycling-Essen schlechthin – dreierlei Knödel Außerdem gab es Pizza aus einem umgebauten Waschzuber und Chili sin Carne. Das OEW-Benefiz-Projekt Seite an Seite sammelte mit Kaffee und Kuchen Spenden für ein Schulprojekt in Sambia.

Verena Dariz ist bei der OEW für den Bereich „Bewusster Konsum“ zuständig und hat die Upcycling Convention mit organisiert. Sie betont: „Ich finde die UpCon wichtig, weil sie unterschiedliche Akteure – vom Konsumenten zur Unternehmerin – zusammenbringt und über Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung diskutiert. Es tut uns als Gesellschaft gut, fortschrittliche Beispiele zu hören, um inspiriert zu werden. Unser aller Handeln ist äußerst wichtig und dringlich. Wir sind überwältigt vom großen Interesse und bedanken uns bei allen Mitwirkenden und Gästen für ihr Dabeisein.“

Julia Vontavon hat REX – Material und Dinge aufgebaut und war bei der Organisation der UpCon federführend dabei. Sie unterstreicht: „Es war uns ein großes Anliegen, mit den praktischen Workshops und den Marktteilnehmenden die große Vielfalt an Umnutzungsmöglichkeiten aufzuzeigen und die Gäste zu inspirieren, selbst das zu nutzen, was schon da ist.“

Aart van Bezooijen war von der Beteiligung der Studierenden beeindruckt. Gemeinsam mit dem Designkollektiv Refunc verwandelten sie dreißig Apfelkisten in eine architektonische Installation, die von einigen Star-Wars-Fans den Spitznamen „Walkers“ erhielt. Während des Festivals selbst boten sie auch einen partizipativen Do-it-yourself-Workshop mit Teppichmaterialien an, in dem sie ihre Fähigkeiten austauschten und zu neuen Taschendesigns inspirierten.

Die Organisationen hinter der Upcycling Convention

Die dritte Südtiroler Upcycling Convention wurde getragen vom ganzheitlichen Recyclingprojekt REX – Material und Dinge, der Organisation für Eine solidarische Welt OEW, dem Upcycling Studio Innsbruck und der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen.