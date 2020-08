Aufwertung des Bahnhofs Sterzing-Pfitsch geplant

Sterzing – Zum Stand der Dinge rund um die Aufwertung des Bahnhofs Sterzing-Pfitsch und die dringend notwendigen Arbeiten zur barrierefreien Gestaltung haben sich die beiden SVP-Bürgermeisterkandidaten von Sterzing (Walter Gögl) und Pfitsch (Stefan Gufler) mit Landesrat Daniel Alfreider getroffen.

Die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofs Sterzing-Pfitsch ist seit vielen Jahren ein offenes und gespürtes Thema bei der Bevölkerung. Viele Bürger, die SVP Ortsgruppen sowie die beiden Gemeinden haben in den vergangenen Jahren mehrfach auf die Realisierung dieser Adaptionen gedrängt. „Wir haben in sehr vielen Gesprächen die Verantwortlichen von Land, STA und RFI von der Dringlichkeit dieser Arbeiten überzeugen können“, so Stefan Gufler, Bürgermeister der Gemeinde Pfitsch. „Umso erfreuter sind wir nun, dass uns Landesrat Daniel Alfreider bestätigt hat, dass es für die Umbauarbeiten vonseiten RFI nun einen Zeitplan gibt.“ 2021 soll mit den Arbeiten begonnen werden, die rund zwei bis drei Monate dauern werden. Ein Dank gilt dem Landesrat sowie dem STA-Präsidenten Martin Ausserdorfer für die dauernden Interventionen bei RFI.

Erfreut über die Nachricht zeigt sich auch der Sterzinger SVP-Bürgermeisterkandidat Walter Gögl, weil es in Mobilitätsfragen noch viele Fragen zu lösen gebe. „Immer wieder wurden wir auf den Umbau des Bahnhofs angesprochen, weshalb wir als SVP von der Landesregierung klare Antworten haben wollten.“ Über die Antwort zum Umbau des Bahnhofs sei man genauso froh wie über die Zusage des Landesrats für eine zusätzliche Verbindung am Abend von Bozen nach Sterzing. Bei der SVP-Bürgerversammlung im vergangenen Jänner wurde das Thema aufgeworfen, für dessen Realisierung sich Walter Gögl gleich im Anschluss daran stark gemacht hat. „Wenn der Landesregierung mit der Aufwertung der kleineren Ortschaften ernst ist, dann sind gute Anbindungen an Brixen und Bozen zentral“, so Gögl. Die Zusage für die zusätzliche Verbindung sei deshalb ein starkes Signal!