AVS-Sektion Kaltern gibt Rolle als Wegehalter ab

Kaltern – Trotz eines Fahrverbotes für Mountainbikes hat der alte Mendelsteig eine hohe Bike-Frequenz. Das kürzlich stattgefundene E-Mountainbike-Trailcamp in Kaltern und die Veröffentlichung der Abfahrtsvideos über den Mendelsteig haben die Sektionsleitung des AVS Kaltern dazu bewogen, diesen Wanderweg aufzulassen und aus dem Register der AVS-Wanderwege zu streichen.

Der alte Mendelsteig ist die historische Verbindung von Kaltern auf die Mendel und ein beliebter Wanderweg. Durch die Nähe zur Standseilbahn und fehlende Alternativen wurde der alte Mendelsteig auch von Mountainbikern für die Abfahrt benutzt, was mit der ursprünglichen Nutzung als Wanderweg nicht kompatibel war. Der Konflikt zwischen Wanderern und der ständig zunehmenden Anzahl an Mountainbikern spitzte sich zu, bis die Gemeinde den Wanderweg für die Mountainbike-Nutzung sperrte. „Das nun veröffentlichte Abfahrtsvideo kommt einer offiziellen Eröffnung als Abfahrtspiste von der Mendel gleich“, so der erste Vorsitzende der AVS-Sektion Kaltern, Christian Mayr.

Eine Doppelnutzung des Weges durch Wanderer und Mountainbiker ist laut AVS gefährlich und nicht realistisch. Diesbezügliche Gespräche zwischen Gemeinde, Tourismusverein und AVS-Sektion Kaltern führten zu keinem Ergebnis. Alternativen wurden aus Sicht der AVS-Sektion von Gemeinde und Tourismusverein nicht ernst genug angestrebt. „Es ist viel einfacher, Kaltern als MTB-Destination zu bewerben, als im Vorfeld die dafür notwendigen Produkte und Angebote umzusetzen“, so Christian Mayr. „Ohne offizielle MTB-Strecken darf Kaltern sich nicht als MTB-Destination verkaufen“, mahnt der Vorsitzende Mayr. Die AVS-Sektion Kaltern erwartet sich durch die Abgabe der Wegehalterschaft, dass nun entsprechende Lösungen gesucht und umgesetzt werden. Bis dahin bleibt der alte Mendelsteig ohne Wegehalter – er wird also nicht mehr vom AVS gepflegt.

Auf Landesebene steht der AVS der gegenwärtigen Entwicklung ebenfalls kritisch gegenüber. Landesweit haben sich alle involvierten Partner unter Koordination der IDM dafür ausgesprochen, dass MTB-Routen nur dann beworben und beschildert werden, wenn sie offiziell im Verzeichnis eingetragen sind. Wichtige Rahmenbedingungen dafür sind die Vereinbarungen mit den Grundbesitzern und die Gespräche mit den lokalen Wegehaltern.

Von Kurtatsch-Margreid über Tramin, Kaltern und Eppan bis Nals ist man seit drei Jahren bestrebt, ein gemeinsames MTB-Netz aufzubauen. „Die betroffenen Tourismusvereine können sich nicht alleine als MTB-Destination etablieren, denn Mountainbiker und E-Mountainbiker machen vor keiner Gemeindegrenze halt“, so lautet das gemeinsame Statement aller Beteiligten. Somit ist man bestrebt, die MTB-Destination Südtiroler Weinstrasse gemeinsam aufzubauen. Seit über zwei Jahren sind alle zuständigen Gemeinden, AVS-Sektionen, Ortsbauernvertreter und Tourismusvereine in das Projekt eingebunden und informiert. Bikeguides haben Routenvorschläge erarbeitet, Gespräche mit Grundbesitzern werden geführt. Der alte Mendelsteig wurde dabei bewusst nicht in das vorgeschlagene MTB-Netz mit einbezogen, da er gesetzlich gesperrt ist. „Dass einzelne Gruppierungen noch immer dieser einheitlichen Vorgehensweise durch Einzelaktionen entgegenwirken ist für alle Interessensgruppen kontraproduktiv“, stellt AVS-Präsident Georg Simeoni fest. Der AVS erwartet sich, dass die Gemeinde und der Tourismusverein Kaltern nun ein Zeichen setzen und das lokale Problem des alten Mendelsteiges im Interesse der einheimischen Bevölkerung und aller Gäste, die zum Großteil Wanderer sind, gewissenhaft angehen.