Bäuerliche Senioren treffen sich zur Sommersitzung im Altfasstal

Von: mk

Meransen – Die Sommersitzung des Landesausschusses der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund findet jedes Jahr im Juli an einem anderen Ort statt: Heuer wurde sie auf der „Großberghütte“ im Altfasstal bei Meransen abgehalten.

Der Landesausschuss der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund trifft sich monatlich zu seiner Sitzung. Einmal im Jahr, immer im Juli, wird diese Sitzung auf einer Alm abgehalten. Dabei nutzen die Anwesenden die Gelegenheit, um auf das jeweils vergangene Halbjahr zurückzublicken und auf die jeweiligen kommenden Monate vorauszuschauen.

An der diesjährigen Sommersitzung haben neben der Landespräsidentin Theresia Larcher und ihren beiden Stellvertretern Rita Verginer und Johann Weissensteiner sowie den fünf Bezirkspräsidenten Anna Hofbauer, Martina Plörer, Maria Ramoser, Ernst Hofer und Josef Weissteiner auch die beiden Ehrenpräsidenten Johann Messner und Gottfried Oberstaller, das Ehrenmitglied Herta Ploner, der Bauernbund-Landesobmannstellvertreter Manfred Vallazza und die Bezirkspräsidenten-Stellvertreter Anna Schatzer, Toni Falser und Erich Mair teilgenommen.

Dieses Mal wurde die Sitzung von der Landespräsidentin selbst organisiert, da sie in ihrem Heimatbezirk, dem Eisacktal, ausgetragen wurde. Treffpunkt war der Parkplatz Altfasstal, oberhalb von Meransen, von wo aus die Gruppe über die bequeme Forststraße zur „Großberghütte“ wanderte, wo bereits ein „Halbmittag“ auf sie wartete.

„Die Gemeinschaft ist das Wichtigste!“

„Ich weiß, ihr habt alle gerade sehr viel Arbeit auf euren Höfen. Darum danke ich euch heute ganz besonders, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu kommen“, begrüßte die Landespräsidentin die Anwesenden.

Bei der anschließenden Sitzung standen der Rückblick und die Vorschau auf das Programm der Seniorenvereinigung im Jahr 2024 auf der Tagesordnung. Daneben wurde auch über Initiativen und Veranstaltungen in den Orten und Bezirken gesprochen sowie über allgemeine Seniorenthemen diskutiert.

Begeistert über das umfangreiche und vielseitige Programm, das den Mitgliedern im Land geboten wird, zeigten sich die Ehrenpräsidenten Johann Messner und Gottfried Oberstaller: „Es ist schön, zu sehen, dass unsere Arbeit, die wir vor vielen Jahren begonnen haben, so gut weitergeht!“ In diesem Zusammenhang waren sich alle einig: Es geht nicht darum, aufwändige Veranstaltungen zu organisieren, am wichtigsten ist es, die Gemeinschaft zu fördern und den Kontakt untereinander zu ermöglichen und dabei möglichst viele Senioren anzusprechen und miteinzubeziehen. Denn genau das ist es, was den Menschen im Alter guttut!

Wie so oft, brannte den Funktionären besonders auch die „Digitalisierung“ unter den Nägeln: Die Senioren fühlen sich bei diesem Thema als „Übergangsgeneration“, die in diese schnelle digitale Welt hineingeworfen wurde und nicht immer Schritt halten kann und deshalb weiterhin auf Unterstützung und Verständnis angewiesen ist.

Im Anschluss an die Sitzung aßen alle gemeinsam zu Mittag. Danach blieb noch genügend Zeit, um noch ein Stück in Richtung Talschluss zu wandern oder einen Ratscher und einen Watter zu machen. Bereichert durch die neuen Eindrücke und die nette Gemeinschaft verabschiedeten sich schließlich alle in die Sommerpause.