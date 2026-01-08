Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Benkos Ingbe-Stiftung darf vorerst kein Geld mehr auszahlen
Signa-Gründer Rene Benko war zuletzt kein Begünstigter der Stiftung

Benkos Ingbe-Stiftung darf vorerst kein Geld mehr auszahlen

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 16:40 Uhr
Signa-Gründer Rene Benko war zuletzt kein Begünstigter der Stiftung
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

René Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger hat eine einstweilige Verfügung gegen die Ingbe-Stiftung der Benkos erreicht. Damit darf die liechtensteinische Stiftung vorerst kein Geld mehr an Begünstigte ausschütten. Grabenweger bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der “Kronen Zeitung” (online). Die Entscheidung des Fürstlichen Landgericht in Vaduz ist nicht rechtskräftig, Beschwerden sind noch möglich.

Medienberichten zufolge wird das Gesamtvermögen der Ingbe-Stiftung auf bis zu 300 Mio. Euro geschätzt. Die Stiftung soll aus Grabenwegers Sicht als “Privatbank des Herrn Benko, als Sparkassa” genutzt worden sein, zitiert die “Kronen Zeitung” aus der Klage des Masseverwalters. Offiziell sei der insolvente Unternehmer und Signa-Gründer Benko zuletzt allerdings kein Begünstigter mehr gewesen.

Gläubiger des insolventen Firmengründers schielen auf das vermutete Vermögen in den Privatstiftungen, die den Benkos zugerechnet werden. Auch die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) untersuchen in der umfangreichen Causa Signa die Rolle der Stiftungen im Umfeld der Familie Benko.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
63
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
40
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Kommentare
33
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Kommentare
28
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 