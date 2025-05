Bildungsmesse Didacta Italia 2025 kommt in die Region

Von: Ivd

Bozen – Die italienische Bildungsdirektion des Landes zählt zu den Förderern und Organisatoren des Spin-off 2025 der Bildungsmesse Didacta Italia, das vom 22. bis 24. Oktober in Riva del Garda im Trentino stattfinden wird. “Dass diese renommierte Messe nun ein regionales Spin-Off in Norditalien in unserer Region organisiert, ist eine große Anerkennung für unser Gebiet. Dies wird eine gute Gelegenheit, unsere didaktischen Materialien einem breiten Fachpublikum zu präsentieren, zudem werden Begegnungsmöglichkeiten für Schulen, Organisationen, Verbände und Unternehmen geschaffen”, sagt der Landesrat für italienische Schule Marco Galateo.

“Ich bin zuversichtlich, dass viele unserer Lehrkräfte die Nähe zum Veranstaltungsort nutzen, um sich auf der Messe in Workshops und ähnlichem neue Inputs für ihren Alltag zu holen”, erklärt Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta. Zudem ergeben sich dabei Möglichkeiten, sich mit anderen Realitäten auszutauschen und neue Netzwerke zu schaffen. Auch Landesrat Galateo erhofft sich von der Messe eine große Sichtbarkeit für das, was in den Schulen tagtäglich geleistet wird. “Es geht hier nicht nur um reines Lernen, sondern auch um die Förderung eines angenehmen und kooperativen Klimas, der Teamarbeit, des gegenseitigen Respekts und der Fürsorge für die Schülerinnen und Schüler”, betont der Landesrat.