Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bio-Pionier Lampert verstorben
Bio-Pionier Lampert verstorben

Bio-Pionier Lampert verstorben

Samstag, 11. Oktober 2025 | 10:35 Uhr
Bio-Pionier Lampert verstorben
APA/APA/FRANZ NEUMAYR/FRANZ NEUMAYR
Schriftgröße

Von: apa

Der als “Bio-Pionier” bekannt gewordene Unternehmer Werner Lampert ist wenige Tage nach seinem 79. Geburtstag “völlig unerwartet” verstorben. Das berichtet die “Kronen Zeitung” unter Berufung auf die langjährige Lebensgefährtin des Vorarlbergers. Der gelernte Kirchenrestaurator hatte für Billa die Marke “Ja! Natürlich” und für Hofer “Zurück zum Ursprung” entwickelt.

Schon in den 1960er-Jahren hatte er sich mit biologisch-dynamischer Landwirtschaft beschäftigt, in den 1980er-Jahren startete er einen Großhandel für biologische Lebensmittel. Neben den Tätigkeiten für Billa und Hofer war Lampert auch für Aldi Suisse im Einsatz. Aus seiner Feder stammen Bücher wie “Schmeckt’s noch?” und “Die Kuh – eine Hommage”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
66
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
61
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Kommentare
24
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Bär springt Rentnerin auf offener Straße an
Kommentare
23
Bär springt Rentnerin auf offener Straße an
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Kommentare
22
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 