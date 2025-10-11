Bio-Pionier Lampert verstorben

Von: apa

Der als “Bio-Pionier” bekannt gewordene Unternehmer Werner Lampert ist wenige Tage nach seinem 79. Geburtstag “völlig unerwartet” verstorben. Das berichtet die “Kronen Zeitung” unter Berufung auf die langjährige Lebensgefährtin des Vorarlbergers. Der gelernte Kirchenrestaurator hatte für Billa die Marke “Ja! Natürlich” und für Hofer “Zurück zum Ursprung” entwickelt.

Schon in den 1960er-Jahren hatte er sich mit biologisch-dynamischer Landwirtschaft beschäftigt, in den 1980er-Jahren startete er einen Großhandel für biologische Lebensmittel. Neben den Tätigkeiten für Billa und Hofer war Lampert auch für Aldi Suisse im Einsatz. Aus seiner Feder stammen Bücher wie “Schmeckt’s noch?” und “Die Kuh – eine Hommage”.