Bozen: Baulöwe Pietro Tosolini [90] ist tot

Bozen – Bauunternehmer Pietro Tosolini ist laut Alto Adige online tot. Der 90-Jährige aus Bozen verstarb angeblich infolge einer Erkrankung. Pietro Tosolini hatte seine Wurzeln im Nonstal, lebte und arbeitete aber in Bozen. Tosolini gehört zu den wohlhabendsten Südtirolern im Land.

1972 gründete er sein Immobilien- und Bauunternehmen Habitat und stieg zum Baulöwen auf. Tosolini baute, verkaufte und vermietete Immobilien aller Art.

In den 90-er Jahren stieg er in den Handelssektor ein und wurde zum Alleininhaber der Alimarket-Gruppe. Zwei Dekaden später verkaufte er es wieder. Tosolini ist auch Eigentümer des Einkaufszentrums “Centrum” in der Galvanistraße in Bozen.

Zudem hielt er Anteile an diversen Unternehmen und auch das Hotel Palace in Meran ist Teil seines Imperiums.

Zuletzt war er bemüht, die Gletschermumie Ötzi in das Ex-Ina-Gebäude an der Talferbrücke umziehen zu lassen.