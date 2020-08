Bozen: Corona dominiert auch Planung des Weihnachtsmarktes

Bozen – Weihnachtsmärkte in Zeiten von Corona? Mit dieser Frage hat sich nun der Bozner Stadtrat beschäftigt.

Abschließend ging Bürgermeister Caramaschi noch auf einige Fragen zum diesjährigen Christkindlmarkt ein. Tourismusstadtrat Stephan Konder ist dabei, gemeinsam mit dem Verkehrsamt alle Möglichkeiten auszuloten und die verschiedenen Corona-Szenarien durchzuspielen, erklärter Bürgermeister Renzo Caramaschi.

Entschieden sei jedoch noch nichts. “Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten durchgespielt und Sicherheitskonzepte geprüft. Vieles wird davon abhängen, wie sich die Coronapandemie in den nächsten Wochen entwickelt. Sollten die Zahlen der Infektionen wieder ansteigen, was hoffentlich nicht der Fall sein wird, werden wir darüber nachdenken müssen, die Abstände zwischen den Ständen großzügiger zu bemessen und Zugangskontrollen einzuführen. Wir haben das zu Beginn auch am Samstagsmarkt so gehandhabt. Im Allgemeinen aber müssen wir uns natürlich an die Weisungen des Landes halten, denn Weihnachtsmärkte gibt es bekanntlich in ganz Südtirol.”