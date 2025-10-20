Brandschutz: Agentur Bevölkerungsschutz und unibz arbeiten zusammen

Von: Ivd

Bozen – Der Masterstudiengang Fire Safety Engineering FSE der Freien Universität Bozen unibz wird die Ausbildung von Technikern für das neue Brandschutzregister des Landes unterstützen: Dies wurde beim Symposion NextFSE – Fire Safety Engineering am Freitag im NOI Techpark hervorgehoben. “Unser Anliegen ist es, mit dieser Partnerschaft die Ausbildung im Bereich Brandschutztechnik zu stärken”, unterstreicht die Direktorin des Landesamtes für Brandverhütung in der Agentur für Bevölkerungsschutz Arianna Villotti.

Der Masterstudiengang Fire Safety Engineering wird zum vierten Mal angeboten und ist einer der Vorbereitungskurse für Techniker, die eine Aufnahme in das neue Landesverzeichnis der Prüfingenieure anstreben, das durch das Mitte April verabschiedete Landesgesetz eingerichtet. Die Eintragung in das Register setzt eine spezifische Ausbildung und kontinuierliche technische und normative Fortbildungen im Rahmen des Masterstudiengangs voraus.

“Die Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Brandverhütung in der Agentur für Bevölkerungsschutz ist ein entscheidender Baustein, um Forschung, Lehre und Berufspraxis miteinander zu verbinden und Kompetenzen und Anforderungen an unsere Gegebenheiten anzupassen”, betont Andrea Gasparella, Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Freien Universität Bozen und Referent des Masterstudiengangs Fire Safety Engineering FSE.

Die Veranstaltung NextFSE – Fire Safety Engineering wurde von der Fakultät für Ingenieurwesen der Freien Universität Bozen in Zusammenarbeit mit dem NOI Techpark und Agorà Activities organisiert.