Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Altes Problem an neuem Ort

Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 11:59 Uhr
Crack-Pfeife im Waltherpark
instagram/sputo_fatti_di_bolzano
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – Seit genau einer Woche ist der brandneue Waltherpark im Herzen von Bozen nun geöffnet und schon sorgt ein bekanntes Problem: Nur wenige Tage nach Eröffnung sorgen Videos von Drogenutensilien in den Toiletten des Einkaufszentrums für Verärgerung. Kritiker sprechen von Verdrängung statt Lösung, da die direkte Nachbarschaft bereits vor Baubeginn ein Problem mit Drogenmissbrauch und -handel hatte.

Die Euphorie über Bozens neues Prestigeprojekt währte kurz: Nur eine Woche nach der Eröffnung tauchte in den sozialen Medien ein Video auf, das eine Crack-Pfeife auf der Herrentoilette des Shopping-Centers zeigt. Was als modernes Einkaufs- und Freizeitareal mit über achtzig Geschäften gefeiert wurde, steht plötzlich als Symbol für ein ungelöstes Problem.

Problemverschiebung statt -lösung

„Dieses Gebiet war bereits vor dem Bau des Einkaufszentrums als ein Gebiet des Drogenhandels und der Erniedrigung bekannt“, schreibt ein empörter Nutzer auf Instagram und spricht damit aus, was viele befürchtet hatten: Das Bahnhofsareal war schon vor dem Bau des Centers als Drogen-Hotspot bekannt. Die millionenschwere Sanierung hat das Problem offenbar nicht beseitigt, sondern lediglich verschoben.

Ein weiterer Post berichtet von Dealern vor der Handelskammer, während die Ordnungskräfte das Einkaufszentrum bewachten – ein klares Anzeichen für die Verschiebung des Problems, anstatt es tatsächlich zu lösen.

Wachsendes Crack-Problem in Bozen

Tatsächlich kämpft Bozen seit Jahren mit einer wachsenden Crack-Problematik. Suchtexpertin Dr. Bettina Meraner und Leiterin des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen in Bozen warnte bereits 2022 vor zunehmendem Crack-Konsum unter jungen Menschen und bemängelte fehlende Behandlungsinstrumente. Der alte Bahnhofspark galt als Brennpunkt, viele Gewaltdelikte wurden auf Crack-Konsum zurückgeführt. Seither gilt der Park als Umschlagplatz.

Der Waltherpark entstand nach sechsjähriger Bauzeit auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofsparks. Das umstrittene Projekt des insolventen Investors René Benko wurde später von der Schoeller-Gruppe übernommen. Die Bahnhofsallee verwandelte sich in eine Fußgängerzone, der Park wurde neugestaltet – doch soziale Probleme lassen sich nun mal nicht einfach wegbauen.

Umfeld des Waltherparks leidet

Kritiker befürchten nun, dass die Verdrängung der Drogenszene auch wirtschaftliche Folgen hat: Explodierende Mieten rund um das neue Center setzen kleinen Händlern zu, während das Sicherheitsgefühl durch die anhaltende Präsenz und Verlagerung in umliegende Straßen und Hauseingänge von Dealern leidet. Der Bau könnte also Prekarität auf allen Seiten befeuern.

Ob die Ordnungskräfte ihre Strategie anpassen werden, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Ein glänzendes Shopping-Center allein löst keine jahrzehntealten Sozialprobleme – im Gegenteil: Es zeichnet sich bereits eine Woche nach Eröffnung ab, dass die verschärften Kontrollen im ehemaligen Hotspot zur Verlagerung des Drogenproblems beitragen könnten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
56
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
54
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
36
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
33
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
31
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 