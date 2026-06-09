Den Olympia-Schub gezielt weiter nutzen

Von: mk

Rasen-Antholz – Vor kurzem hat im Hotel „Brunnerhof“ in Niederrasen die Jahresversammlung der Ortsgruppe Rasen-Antholz des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) stattgefunden. Im Mittelpunkt standen die Rückschau auf eine außergewöhnliche Wintersaison, die Erfahrungen rund um Olympia sowie die Frage, wie der damit verbundene Imagegewinn bestmöglich genutzt werden kann.

HGV-Ortsobfrau Anna Lisa Preindl erinnerte an eine besondere und unvergessliche Wintersaison. Die Olympischen Winterspiele seien für das Antholzertal ein sportliches Großereignis und zugleich eine große organisatorische Herausforderung gewesen, bei der die gastgewerblichen Betriebe eine zentrale Rolle gespielt hätten. Die durchwegs positiven Rückmeldungen zeigten, dass sich die Region als Gastgeberin hervorragend präsentiert habe. Nun gelte es, diesen Schub weiterzutragen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Darauf ging auch HGV-Direktor Raffael Mooswalder in seinen Ausführungen ein und meinte, dass es ohne die Menschen vor Ort, ohne ihre Gastfreundschaft und ihren Einsatz dieses Kapitel nicht gegeben hätte. Mooswalder dankte deshalb Bürgermeister Thomas Schuster, Lorenz Leitgeb als langjährigem Präsidenten des Biathlon-Organisationskomitees, Erika Pallhuber als Generalsekretärin, dem Tourismusverein sowie den vielen Gastgeberinnen und Gastgebern, die Stakeholder, Ordnungskräfte und Athleten beherbergt haben. Besonders dankte Mooswalder Anna Lisa Preindl. „Als HGV-Ortsobfrau war sie eine souveräne, anpackende und verlässliche Ansprechpartnerin vor Ort“, sagte der HGV-Direktor.

HGV-Bezirksobmann Thomas Walch unterstrich, dass die Investitionen rund um Olympia langfristig einen großen Mehrwert für das Land und die Region bringen würden. Die derzeitigen Baustellen seien als Investitionen in die Zukunft zu verstehen.

Michael Oberhofer, CEO von Brandnamic, richtete mit seinem Impulsvortrag „Olympia! Und jetzt?“ den Blick in die Zukunft. Der eigentliche Imagegewinn werde sich erst in den kommenden Monaten und Jahren voll entfalten werde. Entscheidend sei nun, gezielt Maßnahmen in Kommunikation, Vertrieb und Gästebindung zu setzen.

Auch Bürgermeister Thomas Schuster sprach allen Beteiligten ein großes Kompliment für ihren Beitrag zum Gelingen von Olympia aus. Das Ergebnis sei nur möglich gewesen, weil über viele Jahre hinweg Menschen an das Biathlonzentrum und an die Entwicklung der Region geglaubt hätten.

Auch von Seiten des Biathlonkomitees wurde der große Einsatz der örtlichen Betriebe gewürdigt. Lorenz Leitgeb dankte der Ortsgruppe und allen Gastgebern für die Unterbringung und Verpflegung der vielen Beteiligten. Besonders hervorgehoben wurden die Gastfreundschaft, die gute Stimmung im Stadion und die gelungene Präsentation der Region nach außen. Olympia habe auch ein neues Publikum nach Antholz gebracht, darunter viele junge Gäste und vermehrt Besucher aus Frankreich. Darin liege eine Chance, die nun gemeinsam weiterentwickelt werden könne.