Den Winter noch einmal auskosten: Schneefälle locken Touristen an

Bozen – Die Schneefälle in den vergangenen Tage lassen die Buchungen in Südtiroler Hotels in die Höhe schnellen: Viele haben sich für einen Aufenthalt in der Region entschieden, um perfekte Pisten und weiße Gipfel zu genießen, bevor der Frühling endgültig einkehrt. Schon am heutigen Freitag sind außerdem neue Regen- und Schneefälle möglich. Insgesamt läuft die aktuelle Wintersaison noch besser als die letzte.

Im Trentino entscheiden sich vor allem Italiener für eine Buchung in letzter Minute, um den Neuschnee noch einmal auszunutzen. An zweiter Stelle liegen Gäste aus Deutschland. Ähnlich dürfte die Situation auch in Südtirol sein.

Im Trentino diskutieren Unternehmer in der Branche derzeit außerdem über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gastgewerbe. Dadurch könnte unter anderem die Veröffentlichung aktueller Panorama-Bilder – etwa mit Neuschnee – samt passendem Kommentar auf Webseiten automatisiert und beschleunigt werden.

Immer wichtiger werden außerdem ein funktionierendes WLAN und weiße Mauern im Hotelzimmer: Vor allem seit der Corona-Pandemie nehmen Gäste vermehrt kleine Projektoren mit und strahlen Inhalte aus dem Internet an die Wand.