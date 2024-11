Die Elite der Künstlichen Intelligenz in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Die 23. Ausgabe der Konferenz der Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA) versammelt auch in diesem Jahr führende KI-Experten aus der akademischen Welt. Nach der Zusammenarbeit mit dem Nationalen Forschungsrat und den drei öffentlichen Universitäten Roms – Tor Vegata, Sapienza und Roma drei – im vergangenen Jahr findet die AIxIA 2024 an der Freien Universität Bozen statt.

AIxIA 2024 ist ein Pflichttermin für Wissenschaftler, Forschende und Interessierte, die sich für die Welt der Künstlichen Intelligenz interessieren. Nationale und internationale Experten und Vortragende aus Wissenschaft und Praxis werden ihr Wissen in Vorträgen und Workshops teilen. Die Konferenz gibt Einblicke in alle Bereiche der KI, vom Gesundheitswesen über die Industrie bis hin zur öffentlichen Verwaltung, und zeigt das Potenzial einer Wissenschaft, die unsere Zeit nachhaltig prägt.

„Diese Konferenz ist eine Gelegenheit, sich mit dem enormen Potenzial der Künstlichen Intelligenz auseinanderzusetzen und gleichzeitig die offenen Herausforderungen und Fragen zu beleuchten, die für eine ethische und nachhaltige Zukunft zwischen Mensch und Technologie wichtig sind “, betont Prof. Gianluigi Greco, Präsident der AIxIA und Dozent an der Universität Kalabrien.

Vom 25. bis 28. November bietet die AIxIA ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm für ein breites Publikum – von der akademischen Gemeinschaft über Schulen bis zur Öffentlichkeit – mit zwei Veranstaltungen für die Bevölkerung. Unter den Vortragenden finden sich bekannte Namen aus der IT-Forschung wie Hector Geffner (RWTH Aachen), Malvina Nissim (Universität Groningen), Andrea Micheli und Luciano Serafini (beide Fondazione Bruno Kessler, Trient).

Veranstaltungen für die Öffentlichkeit

Ein besonderes Highlight der Konferenz ist die öffentliche Abschlussveranstaltung mit dem Titel „Hello, who’s speaking? Human or artificial languages“ („Hallo, wer spricht? Menschliche oder künstliche Sprachen“). Sie findet am Donnerstag, den 28. November von 18.15 bis 20.15 Uhr in der Aula Magna der Freien Universität Bozen statt. An diesem Runden Tisch diskutieren renommierte Expert:innen auf ihrem Gebiet, darunter Prof. Marco Baroni (Universität Pompeu Fabra, Barcelona), Pascale Fung (Senior Director of AI Research bei Meta und Professorin an der Hong Kong University of Science & Technology), Prof. Roberto Navigli (Universität Sapienza, Rom), Prof.in Malvina Nissim (Universität Groningen), Prof.in Barbara Plank ( LMU München) und Marco Turchi (Zoom Video Communications). Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt und wird von der Journalistin Silvia Fabi moderiert. Für die Teilnehmenden wird eine Simultanübersetzung ins Deutsche und Italienische angeboten.

„Die Veranstaltung bietet auch der Öffentlichkeit die Möglichkeit, über den aktuellen Stand der Technik im Bereich der Verarbeitung natürlicher Sprache nachzudenken – mit einem besonderen Blick auf bisherige Erfolge, die Stärken und Schwächen der modernen Technologien, ihre mögliche Entwicklung in der Zukunft und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft“, so Prof. Marco Montali, Prodekan der Fakultät für Ingenieurwesen und Mitorganisator der Konferenz.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Teilnahme von über hundert Südtiroler Oberschüler:innen. Nach intensiven Vorbereitungen im Herbst 2024 präsentieren sie am 25. und 27. November die Ergebnisse ihrer Recherchen und ihre Erfahrungen auf der Konferenz.

Über AIxIA

Die 1988 gegründete Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA) verfolgt das Ziel, KI einem breiten Publikum näherzubringen, die Lehre in diesem Bereich zu fördern und sowohl die theoretische als auch die angewandte Forschung voranzutreiben. Mit mehr als 1.000 Mitgliedern, davon 60 Prozent aus der Wissenschaft und 40 Prozent aus der Wirtschaft, organisiert AIxIA jedes Jahr dutzende wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Veranstaltungen, um KI einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Diese Veranstaltungen sind thematisch vielfältig und richten sich an Studierende, Forschende, Lehrende, öffentliche und private Unternehmen, lokale und nationale Behörden sowie die Öffentlichkeit, mit dem Ziel, die gesellschaftlichen Debatten über KI anzuregen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter: aixia2024.events.unibz.it