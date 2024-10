„Die Südtirol Pizza“ soll eigenes Markensiegel werden

Von: mk

Bozen – Die Fachgruppe Gastronomie im Wirtschaftsverband hds lanciert die neue Plattform „Pizzeria Südtirol“.

Der Präsident der Fachgruppe, Kurt Unterkofler, erklärt, worum es geht: „Wir möchten Südtirols Pizzerien unter einem starken, einheitlichen Markenzeichen vereinen. Dieses steht für Qualität, Regionalität und die Vielfalt unserer kulinarischen Tradition. Ziel ist es, das Image der Pizzerien in Südtirol zu stärken und durch den Einsatz regionaler Produkte ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis zu schaffen. Unsere Vision „Die Südtirol Pizza“ soll zum Synonym für Genuss und regionale Exzellenz werden.“

Im Rahmen der diesjährigen Fachmesse „Hotel“ wurden die Betreiber von Pizzerien über das neue Projekt informiert. Bei einem Pizza-Show Cooking wurde vor Ort die neue „Südtirol Pizza“ vorgestellt und verkostet. Bei der „Südtirol Pizza“ geht es darum, im Sinne der Qualität und der Nachhaltigkeit regionale Zutaten und Produkte zu verwenden. Dazu gehören alle zertifizierten Produkte mit dem Qualitätszeichen Südtirol, Produkte wie Speck g.g.A., Roter Hahn Produkte, Slow Food Produkte aus Südtirol, möglichst Lebensmittel von Bioland Südtirol und Lebensmittel von Südtiroler Kleinst- und Kleinproduzenten. Zudem sollen sowohl traditionelle als auch innovative Pizzakreationen, die alpine und mediterrane Aromen verschmelzen, integriert werden.

Im Rahmen der neuen Plattform „Pizzeria Südtirol“ soll weiters ein aktives Netzwerk zum Erfahrungsaustausch zwischen den Pizzerien gefördert und unter anderem regelmäßige Schulungen und Workshops gefördert werden.

„Wir verstehen die Pizzerien in Südtirols Dörfern und Orten als wichtigen Teil der Nahversorgung – in diesem Fall der gastronomischen Nahversorgung“, betont Unterkofler. „In fast jeder der 116 Gemeinden Südtirols ist mindestens eine Pizzeria vorhanden. Sie ist neben dem traditionellen Handel ein zusätzlicher Nahversorger, ein Treffpunkt für Bevölkerung sowie Gäste und ein Impuls für die Lebensqualität sowie die Attraktivität eines Ortes“, so der Präsident abschließend.