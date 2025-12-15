Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Dritte Vortragsreihe der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen zur Frauengesundheit in Algund
Dritte Vortragsreihe der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen zur Frauengesundheit in Algund

Montag, 15. Dezember 2025 | 17:22 Uhr
Von: mk

Algund – Kürzlich fand in der Spezialbier-Brauerei FORST in Algund die dritte Vortragsreihe zum Thema Frauengesundheit der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen im Hotelier- und Gastwirteverband (HGV) statt. Über 100 Wirtinnen aus allen Landesteilen nutzten die Gelegenheit, sich in der letzten von insgesamt drei Vortragsreihen auszutauschen und zu informieren. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand „Das Herz der Frau – medizinisch, psychologisch und gesellschaftlich betrachtet“.

Marlene Waldner, Ausschussmitglied der Südtiroler Gastwirtinnen, eröffnete die Veranstaltung und betonte den Erfolg und die positiven Rückmeldungen der vergangenen Veranstaltungen. In ihrer Begrüßung unterstrich die Vorsitzende der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen, Helene Benedikter, die Bedeutung von Information und Prävention. „Gesundheit ist eine zentrale Voraussetzung, um berufliche Verantwortung, Familie und persönliche Lebensqualität langfristig miteinander vereinbaren zu können“, so Benedikter.

Den fachlichen Auftakt gestaltete Primaria Dr. Sonia Prader, Leiterin der Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Brixen. Sie ging auf das weibliche Herz im Kontext der Gendermedizin ein und zeigte auf, dass sich Krankheiten und Symptome bei Frauen und Männern oft unterschiedlich äußern können. „Ein bewusster Umgang mit der eigenen Gesundheit sowie gezielte Vorsorge sind besonders wichtig“, so Prader.

Im zweiten Vortrag sprach Kardiologin Dr. Ingrid Goming über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die bei Frauen nach wie vor die häufigste Todesursache darstellen. Sie zeigte die Symptome auf und machte darauf aufmerksam, dass diese bei Frauen häufig weniger eindeutig sind und daher nicht immer rechtzeitig erkannt werden.

Der Zusammenhang zwischen psychischer Belastung und körperlicher Gesundheit stand im Mittelpunkt des Vortrags von Katrin Hofer, Psychologin und Psychotherapeutin am Krankenhaus Brixen. „Chronischer Stress und Mehrfachbelastungen können sich langfristig negativ auf die Herzgesundheit auswirken“, so Hofer und erklärte, dass Selbstfürsorge und mentale Stärke daher wichtige Schutzfaktoren sind.

Den Abschluss der Vortragsreihe bildete Ulrich Seitz vom Verein Kinderherz Südtirol. Er informierte über die Situation von Familien mit Kindern mit angeborenen Herzfehlern und über die Unterstützungsarbeit des Vereins. „Hotels und Gastbetriebe spielen hier eine große Rolle als soziale Treffpunkte und Erholungsräume“, so Seitz.

Zum Abschluss wurde Primaria Dr. Sonia Prader von dem Ausschuss der Vereinigung zum ersten Ehrenmitglied ernannt, als Wertschätzung für ihre fachlichen Inputs im Rahmen der Vortragsreihe in den letzten drei Jahren.

Die Veranstaltung wurde vom Frauenchor Trens musikalisch begleitet. Der Abend klang mit einem gemeinsamen Abendessen und einem gemütlichen Beisammensein aus, zu welchem die Spezialbier-Brauerei FORST geladen hatte. Mit dieser Veranstaltung wurde die dreiteilige Vortragsreihe zur Frauengesundheit erfolgreich abgeschlossen.

Bezirk: Burggrafenamt

