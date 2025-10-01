Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Elon Musk weltweit erster Mensch mit 500 Mrd Dollar Vermögen
++ ARCHIVBILD ++ Tesla-Chef Elon Musk

Elon Musk weltweit erster Mensch mit 500 Mrd Dollar Vermögen

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 22:15 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Tesla-Chef Elon Musk
APA/APA/dpa/Patrick Pleul
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Tesla-Chef Elon Musk kommt dem Magazin “Forbes” zufolge als erster Mensch der Welt auf ein Vermögen von 500 Milliarden Dollar. Das Vermögen des Unternehmers habe Echtzeit-Daten zufolge am Mittwochnachmittag diese Marke überschritten, so Forbes. Musk sei damit dem zweitreichsten Menschen der Welt, Larry Ellison, um 150 Milliarden Dollar voraus. Ellison ist der Gründer des US-Softwarekonzerns Oracle. Musk hält unter anderem einen Anteil an dem E-Auto-Bauer Tesla.

Dessen Aktienkurs stieg am Montag um rund vier Prozent, wodurch sich Musks Vermögen um rund neun Milliarden Dollar erhöhte. Musk hält zwölf Prozent an Tesla, die aktuell 191 Milliarden Dollar wert seien, so Forbes. Hinzu komme eine 42-prozentige Beteiligung an dem Raumfahrtunternehmen SpaceX im Wert von 168 Milliarden Dollar. Weitere 60 Milliarden Dollar kämen aus Musks Anteil von 53 Prozent an xAI Holdings hinzu.

Diese Firma ging aus der Fusion von Musks KI-Unternehmen xAI mit dem 2022 von Musk übernommenen Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) hervor. Der Tesla-Verwaltungsrat hat jüngst zudem ein neues Vergütungspaket für Musk vorgeschlagen, das ihm Tesla-Aktien im Wert von bis zu einer Billion Dollar einbringen könnte. Musk hatte US-Präsident Donald Trump bei dessen Kampagne vor den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 maßgeblich unterstützt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Kommentare
60
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Kommentare
50
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Kommentare
48
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Kommentare
48
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Kommentare
46
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Anzeigen
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 