EU-Finanzminister beraten Auswirkungen des Iran-Krieges

Im Zentrum des Treffens der EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister am Dienstag in Brüssel stehen Diskussionen über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran- und des Ukraine-Krieges sowie das Paket zur Marktintegration und -aufsicht, das Teil der EU-Agenda für die Spar- und Investitionsunion ist. Großes Thema werden auch die Energiepreise sein. Beschlüsse dazu sind keine zu erwarten. Österreich wird von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vertreten.

Die Minister starten mit einem Arbeitsfrühstück, in dessen Mittelpunkt der Iran, die steigenden Energiepreise sowie die Reaktion der EU darauf stehen werden. Das Paket zur Marktaufsicht soll Hindernisse für grenzüberschreitende Investitionstätigkeiten beseitigen und die Funktionsweise der Märkte verbessern. Weitere Punkte auf der Ratsagenda sind eine Empfehlung zum Fiskalstrukturplan Irlands sowie zur Billigung des geänderten Aufbau- und Resilienzplans Estlands.