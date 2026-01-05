Eugenio Bizzotto bleibt Direktor der ASWE

Von: luk

Bozen – Die Landesregierung hat auf Vorschlag von Personallandesrätin Magdalena Amhof bei ihrer Sitzung am 30. Dezember Eugenio Bizzotto erneut zum Direktor der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) ernannt. Der Führungsauftrag gilt bis zum 4. August 2029.

Die ASWE ist zentrale Anlaufstelle für zahlreiche Sozialleistungen in Südtirol. Sie verwaltet unter anderem das Pflegegeld, Familien- und Kindergeld, Mutterschaftsgeld, die regionale Altersrente sowie Leistungen für Zivilinvaliden. Zudem ist sie für Zuschüsse zur freiwilligen Rentenversicherung und die Absicherung von Pflege- und Erziehungszeiten zuständig. Ihren Sitz hat die Agentur im Landhaus 12 in der Bozner Kanonikus-Michael-Gamper-Straße in Bozen.

Bizzotto ist seit 2012 Führungskraft in der ASWE. Zuvor war er Amtsdirektor und stellvertretender Abteilungsdirektor. Seine Leistungen wurden in den vergangenen zehn Jahren durchgehend mit der höchsten Bewertung bestätigt. Neben seiner juristischen Ausbildung bringt er umfangreiche Weiterbildungen im Bereich mit.