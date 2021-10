Fachausschuss und Referatsleitung neu gewählt

Bozen – Mit 17.000 Mitgliedern im Alter unter 25 Jahren zählt der Alpenverein Südtirol landesweit zu den größten Trägern von Jugend- und Familienarbeit, die in den Sektionen und Ortstellen des Vereins von 380 ehrenamtlich tätigen Jugendführern und über Hundert Familiengruppenleitern getragen wird.

Diese haben in der Jahresversammlung vergangenen Samstag im Kultursaal von St. Michael Eppan einen neuen Fachausschuss und eine neue Referatsleitung gewählt, die in den kommenden drei Jahren die Geschicke des Referats Jugend & Familie im Alpenverein Südtirol leiten, neue Schwerpunkte definieren und die Interessen dieser Zielgruppe vertreten wird.

Dem neu gewählten Referatsleiter Simon Pedron (Jugendführer der Ortsstelle Kurtatsch-Margreid) sowie dessen Stellvertreterin Maria Fratucello (Jugendführerin, AVS Pfitsch) und Stellvertreter Michael Masoner (Jugendführer, AVS Auer) steht mit Anna Bernard (AVS Kaltern), Johannes Egger (Bozen), Samira Fliri (Prad), Evelyn Jaiter (Kastelruth-Seis), Manuel Kofler (Gummer), Marion Ladurner (Algund), Jörg Niedermayr (Bozen), Ursula Pixner (St. Leonhard i.P.), Martina Raich (St. Martin i.P.) und Ulrike Sulzer (Meran) ein zehnköpfiges, motiviertes Team zur Seite.

„Im Rahmen unserer Arbeit mit jungen Menschen möchten wir in den nächsten Jahren besonders die Bewusstseinsbildung über einen nachhaltigeren Umgang mit unserer Natur und Umwelt weiter forcieren“, spricht das neue Leitungsteam einen wichtigen Themenschwerpunkt für die nächsten Jahre an. Und ergänzt: „Zeitlos bleibt hingegen unser erlebnispädagogischer Ansatz, Kinder, Jugendliche und Familien für die Berge und Abenteuer in der Natur zu begeistern.“

Unter den Mottos „Gemeinsam hoch hinaus!“ und „Mit kleinen und großen Schritten Abenteuer in der Natur erfahren und dem Berg begegnen“ organisieren das AVS Referat Jugend & Familie und seine landesweiten Jugend- und Familiengruppen zu allen Jahreszeiten abwechslungsreiche Aktivitäten, die von Lawinenkursen, Schneeschuhwanderungen, Iglu-Übernachtungen und weiteren spannenden Winteraktivitäten über Gipfelwanderungen, Klettersteigbegehungen, Kletternachmittage in den Hallen, Hütten- oder Zeltlagern bis hin zu

Höhlenbesichtigungen reichen. Zudem bietet das Referat jährlich ein umfangreiches Ausbildungsangebot aus altersgerechten Alpin-Kursen und Abenteuerwochen an, die es Jugendlichen und Familien ermöglichen, unter der Leitung von Fachexperten die unterschiedlichen alpinen Disziplinen und das notwendige Fachwissen kennenzulernen.

Mit der Wahl der neuen Referatsleitung und des neuen Fachausschusses steht nun auch offiziell der Weg für einen Neustart offen. Der Vorgänger-Ausschuss war 2019 gesammelt zurückgetreten. Vorausblickend auf das Tätigkeitsjahr 2022 stehen zwei Projekte besonders im Fokus: das seit Jahren bewährte Lawinenpräventionsprojekt AVS Open Freeridedays für junge Freerider im Alter von 13 bis 25 Jahren, sowie das große Wander- und Spielefest „AVS Sommersternfahrt“ für Kinder, Jugendliche und Familien, das am 5. Juni 2022 im Bergsteigerdorf Lungiarü (Campill) mit attraktiven Spielestationen rund um das Thema Umwelt- und Klimaschutz stattfinden wird.