Fahrdienst ab 29. April nicht überall gewährleistet

Bozen – Ab Montag, den 29. April wird es bei bestimmten Fahrdiensten für Kinder, Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen Schwierigkeiten geben.

Die Abteilung Bildungsförderung teilt mit, dass es ab Montag, 29. April 2024 Schwierigkeiten bei der Übernahme der Fahrdienste für Kinder, Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen gibt. Betroffen sind jene Dienste, die bisher vom Betreiber “Adlatus – Verein für Menschen mit Beeinträchtigungen EO und Easy mobil GmbH” ausgeführt wurden.

Im Rahmen einer offenen Ausschreibung wurde der – noch nicht rechtswirksame – Zuschlag an den Wirtschaftsteilnehmer “Alpin Bus Service SRL” erteilt. Die Landesverwaltung hat heute eine Dringlichkeitsmaßnahme zur Übernahme des Dienstes ab 29. April 2024 an den neuen Betreiber gestellt. Die Landesverwaltung wird auch in den kommenden Tagen alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um diesen essentiellen Dienst im öffentlichen Interesse zu garantieren.