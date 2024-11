Fassadenkunstwerk “Life Cycles” im NOI Techpark enthüllt

Von: Ivd

Bozen – „Wenn ich mir das tägliche Treiben, das Kommen und Gehen von Menschen, das Arbeiten in den Büros, Laboren und Seminarräumen des NOI Techpark bildlich vorstelle, so ergibt sich für mich eine organische Netzstruktur“. Diese Beobachtung der renommierten Südtiroler Künstlerin Gabriela Oberkofler formte das Konzept hinter dem heute im NOI Techpark in Bozen vorgestellten Fassadenkunstwerk. „Life Cycles“ ist der Titel der großflächigen Wandbemalung, die vom Bozner Unternehmer Paolo Tosolini finanziert wurde, um die zum NOI gewandte Fassade seines Gebäudes aufzuwerten.

„Der NOI Techpark hat sich in den letzten Jahren zu einem dynamischen Ort entwickelt, an dem sich nicht nur Forschung und Wirtschaft, sondern auch lokale und internationale Künstler sowie verschiedene kulturelle Gruppierungen vernetzen“, berichtet NOI-Präsidentin Helga Thaler Ausserhofer, „Initiativen wie die Fassadenkunst von Gabriela Oberkofler zeigen eindrucksvoll, wie NOI immer mehr zur Schnittstelle zwischen Kunst, Kultur und Wissenschaft wird.“

Durch ausgewählte „Art & Science“-Initiativen sowie Kooperationen mit dem Festival Transart, dem Museion, dem Südtiroler Künstlerbund oder den BAW Bolzano Art Weeks wurde im NOI die Basis für fruchtbare Synergien geschaffen. Synergien, die zukünftig weiter ausgebaut werden sollen, wie NOI-Landesrat Philipp Achammer unterstreicht: „Die Interaktion zwischen Kunst und Kultur auf der einen Seite und dem NOI Techpark auf der anderen Seite möchten wir in den kommenden Jahren weiter intensivieren, um die Innovationskraft und Kreativität in Südtirol nachhaltig zu fördern“.

Das Konzept hinter dem Kunstwerk von Gabriela Oberkofler entspringt dem Grundgedanken des NOI: der Vernetzung und dem Austausch von Wissen. „Mein Werk ‚Life Cycles‘ zeigt die Zusammenhänge im Wachsen einer Pflanze und ihre Einbettung in eine Struktur des Austausches mit anderen Pflanzen und Lebewesen auf. Es verkörpert ein zusammenhängendes, dynamisches Netzwerk, wie es auch der NOI Techpark ist“, erzählt die Künstlerin Gabriela Oberkofler. Ihr Fassadenkunstwerk bezieht sich auf wissenschaftliche Pflanzendarstellungen und zeigt einen mikroskopischen Blick auf eine Lärche: vom Keimen und Blühen im Frühjahr über die grünen Nadeln im Sommer und das Orange des Herbstes bis hin zum Stillstand im Winter.

„Die Förderung von Kunst und Kultur ist für mich eine Herzensangelegenheit. Entsprechend war das Projekt mit Gabriela Oberkofler und dem NOI Techpark eine inspirierende Möglichkeit, dem Innovationsviertel im wörtlichen Sinn einen neuen Anstrich zu verpassen und eine Infrastruktur aufzuwerten, die bis dahin lediglich die Rückseite eines Industriegebäudes dargestellt hat“, so der Förderer des Kunstwerks Paolo Tosolini.

Nicht nur für NOI ist das neue großflächige Kunstwerk eine Aufwertung, sondern für ganz Bozen Süd, das sich immer mehr zu einem lebendigen Stadtteil entwickelt, wie Bozens Kultur-Stadträtin Chiara Rabini bestätigt: „Dies ist ein wichtiges, umweltfreundliches Projekt, das das gesamte Gewerbegebiet in Bozen Süd in kultureller und kreativer Hinsicht attraktiver macht. Hier entsteht ein neuer Raum, in dem Kunst, Innovation und Nachhaltigkeit zusammentreffen und der unsere Stadt bereichert.“