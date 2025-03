Von: mk

Lana – Heute wurde im Rahmen einer Pressekonferenz der „Förderpreis Junges Handwerk in Lana 2025“ offiziell vorgestellt. Die Organisatoren des Förderpreises sind die Marktgemeinde Lana, die Raiffeisenkasse Lana und die Vereinigung Handwerk Lana.

Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Handwerkerinnen und Handwerker in Lana zu fördern und ihr handwerkliches Können sichtbar zu machen. Der Wettbewerb richtet sich an junge Handwerker zwischen 15 und 25 Jahren mit Wohn- oder Arbeitsort in Lana. In den kommenden Monaten haben sie die Möglichkeit, ihre selbst gefertigten Handwerksstücke einzureichen und sich einer fachkundigen Jury zu stellen.

Die Bewerbungsphase startet ab sofort und läuft bis zum 13. Mai 2025. Interessierte können sich über den folgenden Link anmelden: https://forms.office.com/e/uaMmHStv19

Die Werkstücke müssen innerhalb 5.09.2025 eingereicht werden. Die Bewertung der Handwerksstücke erfolgt anhand der Kriterien Kreativität, handwerkliche Qualität, Nachhaltigkeit, regionale Verankerung sowie Dokumentations- und Planungskompetenz. Auf die Gewinner warten attraktive Geldpreise, finanziert von der Raiffeisenkasse Lana, und ein Reisegutschein finanziert von der Marktgemeinde Lana.

„Mit dem Förderpreis wollen wir das traditionelle Handwerk in Lana stärken und junge Talente ermutigen, ihre kreativen Ideen umzusetzen“, sind sich die Veranstalter einig und freuen sich auf zahlreiche Bewerbungen und kreative Werke.