Freie Bahn für dritte Auffrischimpfung

Bozen – Ab heute können sich über 60-Jährige für die dritte Auffrischimpfung vormerken. Darauf macht der Sanitätsbetrieb aufmerksam.

“Das Coronavirus zirkuliert weiterhin und mit dem Wissen, dass die kalte Jahreszeit dem Virus in die Hände spielt, sollte jeder und jede versuchen, so gut geschützt wie möglich in den kommenden Winter zu gehen. Den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion bietet nach wie vor die Coronaschutz-Impfung. Nun ist es für Personen über 60, die bereits im Frühjahr oder Frühsommer ihre zweite Booster-Impfung erhalten haben, möglich, eine weitere Auffrischimpfung zu bekommen – und damit die Zahl der Antikörper und den Schutz angesichts des kommenden Winters wieder anzuheben”, erklärt der Sanitätsbetrieb.

Als Impfstoff kommt dabei der neue, angepasste und bivalente Impfstoff zum Einsatz, der auch gegen die zurzeit zirkulierenden Omikronvarianten B.A.4 und B.A.5 sehr gut wirkt.

Von Experten mit Nachdruck empfohlen wird die dritte Auffrischimpfung allen Personen über 80 Jahren sowie besonders gefährdeten Personen – wie etwa chronisch Kranke – ab 60 Jahren.

Um die dritte Booster-Impfung erhalten zu können, müssen seit der letzten Coronaschutz-Impfung oder Genesung mindestens 120 Tage vergangen sein. Und: Die letzte Impfung darf nicht mit einem bivalenten Impfstoff erfolgt sein.

Absolviert werden kann die dritte Auffrischimpfung – so wie die anderen Coronaschutz-Impfungen auch – in den Impfzentren des Südtiroler Sanitätsbetriebes (Vormerkung unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch Mo. – Fr. von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle, Tel. 0471 100100), bei den an der Impfkampagne teilnehmenden Ärzten/Ärztinnen für Allgemeinmedizin und Apotheken sowie – im Falle von Kindern – bei den Basis-Kinderärzten und den zuständigen Diensten für Hygiene.

Weitere Informationen erteilt das Bürgertelefon unter der Grünen Nummer 800 751751.