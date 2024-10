Geförderter Wohnbau in St. Andrä

Von: mk

St. Andrä – Am 22. Oktober 2024 um 19:30 Uhr lädt die Gemeinde Brixen zu einer Informationsveranstaltung zum geförderten Wohnbau in den Seminarraum der Freiwilligen Feuerwehr in St. Andrä ein.

Der Bürgermeister der Gemeinde Brixen, Andreas Jungmann, und Stadträtin Monika Leitner werden anwesend sein, um über aktuelle und geplante Projekte zu informieren.

Gemeinsam mit den Vertretern der Sozialgenossenschaften geben sie Auskünfte zu Fördermaßnahmen und Vorgehensweisen und stehen für Fragen zur Verfügung.