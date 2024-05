Gemeinsamer Direktivrat der Jungunternehmer: Besuch bei Südtiroler und Trentiner Vorzeigebetrieben

Bozen – Die Zusammenarbeit festigen und das berufliche sowie persönliche Wachstum der Jungunternehmer durch Dialog und Erfahrungsaustausch stärken – mit diesen Zielen haben sich kürzlich die Direktivräte der Jungunternehmer der Industriellenverbände von Südtirol, Trient, Veneto Est und Belluno getroffen.

Im Zuge der Veranstaltung, bei der Betriebsbesichtigungen in Südtirol und Trient auf dem Programm standen, wurden Themen wie Innovation, Unternehmensführung und Generationenwechsel, Internationalisierung und Gewinnung neuer Talente mit den Führungskräften der Unternehmen vertieft.

Der Tag begann mit dem Besuch der Dr. Schär in Burgstall, wo Chief Marketing Officer Hansjörg Prast das Unternehmen vorstellte. Bei der Besichtigung der Produktion standen der Qualitätsaspekt sowie die Innovation im Vordergrund.

Anschließend ging es bei Würth in Neumarkt um die Organisationskultur und die Entwicklungsstrategie eines weltweit tätigen Unternehmens.

Der Abend endete in Trient bei der Kellerei Ferrari, wo CEO Alessandro Lunelli über den Generationenwechsel referierte, ein immer aktuelles Thema für die kommende Generation.

„Das Treffen ist für uns ein wichtiger Mehrwert. Es ist nicht nur eine Gelegenheit, um sich besser kennenzulernen, sondern es ermöglicht auch, best practice Beispiele aus der Nähe kennenzulernen. Gerade bei Themen wie Forschung, Internationalisierung, Anziehung neuer Talente und Nachhaltigkeit ist der Austausch bereichernd“, so die Präsidentin der Jungunternehmer im Unternehmerverband Südtirol, Melanie Pernthaler.

„Der Tag war eine ausgezeichnete Gelegenheit, um Erfahrungen auszutauschen und so die persönlichen und beruflichen Verbindungen zu stärken. Wir sind überzeugt, dass diese Initiative der Beginn eines regelmäßigen Austausches sein wird, um voneinander zu lernen und Inputs, die in unseren Unternehmen umgesetzt werden können, zu erhalten“, so Francesco Orefice, Präsident der Jungunternehmer der Confindustria Trient.