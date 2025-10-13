Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Google steht vor strengerer Regulierung in Großbritannien
Montag, 13. Oktober 2025 | 10:40 Uhr
Google-Manager warnt, dass Eingriffe Innovation und Wachstum bremsten
APA/APA/AFP
Von: APA/Reuters

Die britische Kartellbehörde hat wie erwartet den Weg für eine strengere Regulierung von Google freigemacht. “Wir haben festgestellt, dass Google eine strategische Position im Bereich der Suche und Suchmaschinenwerbung einnimmt”, sagte CMA-Chef Will Hayter am Freitag.

Mehr als 90 Prozent der Internet-Suchen im Vereinigten Königreich liefen über die Alphabet-Tochter

Die Einstufung als Unternehmen mit “strategischer Marktstellung” sei kein Hinweis auf Fehlverhalten oder unmittelbar bevorstehende Maßnahmen, betonte Hayter. Allerdings eröffnet sie der Behörde größere Durchgriffsrechte. Sie könnte den Internetkonzern unter anderem dazu zwingen, Konkurrenten oder rivalisierenden KI-Assistenten einen erleichterten Zugang zu Suchergebnissen zu ermöglichen. Google-Manager Oliver Bethell warnte, dass staatliche Eingriffe Innovationen und Wachstum in Großbritannien hemmen könnten.

Das deutsche Bundeskartellamt und die Europäische Union (EU) haben Google ebenfalls eine große Bedeutung für den Wettbewerb bescheinigt. Damit können sie dem US-Konzern ebenfalls genauer auf die Finger schauen.

