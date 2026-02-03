„Heimkommen“ für einen besonderen Tag

Von: luk

Bozen – In Erinnerungen schwelgen, alte Freunde treffen, aber auch neue Einblicke in die Welt der unibz bekommen und inspirierende Diskussionsrunden erleben: Am Samstag, 16. Mai 2026, öffnet die Fakultät für Ingenieurwesen im NOI Techpark in Bozen ihre Türen für das 5. unibz Alumni Homecoming. Der Ticketverkauf startet heute.

Die Freie Universität Bozen ist für Studierende meist für mehrere Jahre akademische Heimat. Noch einmal an diesen Ort zurückzukehren, an dem studiert, gelernt und gelebt wurde – diese Möglichkeit bietet nun schon im fünften Jahr das Alumni Homecoming. Die Veranstaltung ist aber nicht nur ein Wiedersehen mit alten Studienkolleg:innen und Dozent:innen, die mittlerweile vielfach über die ganze Welt verstreut leben. Sie hat auch das Ziel, das Netzwerk der unibz weiter zu stärken. Einen ganzen Tag lang können Absolvent:innen Erfahrungen austauschen und Kontakte pflegen und Neues aus der Welt der unibz erfahren. Außerdem bietet das Event Gelegenheit, das eigene berufliche Netzwerk zu erweitern – sowohl für alle, die am Beginn der Karriere stehen, als auch für Menschen mit großer Berufserfahrung.

Die Veranstaltung wird den ganzen Samstag, 16. Mai, füllen. Am Vormittag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in Diskussionsgruppen auszutauschen. Folgende Themen stehen zur Auswahl: Dark Patterns in Softwaresystemen, interkulturelle und mehrsprachige Dynamiken am Arbeitsplatz, Wasserstoff und Dekarbonisierung des Energiesystems, nachhaltiger und barrierefreier Tourismus, Trends und Bedrohungen in der Weinwirtschaft sowie Wolle als Bindemittel zwischen Ökologie, Praxis und Zukunft.

Am Nachmittag ziehen die Teilnehmenden dann los, um verschiedene gastronomische und kulturelle Highlights in und um Bozen zu entdecken: Das Angebot reicht von Führungen durchs Museion, das Kompetenzzentrum Aquaponik in Kurtatsch und das BITZ unibz fablab bis hin zu Wein-, Apfel-, Speck- oder Kaffeeverkostungen in verschiedenen Unternehmen und Genossenschaften.

Ausklingen wird das Event mit einem geselligen Abendessen und einer abschließenden Party in der unibar.

Anmeldungen für das Homecoming 2026 sind ab sofort möglich. Alle Infos finden sich auf der Webseite https://alumnihomecoming.events.unibz.it/, über die auch Tickets gekauft werden können. Für weitere Informationen zum Event kann der Career Service der unibz kontaktiert werden.