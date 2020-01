HGV: Wattturnier in Bozen ausgetragen

Bozen – Im Rahmen des landesweiten Wattturniers „Südtiroler Wattkönig“ fand kürzlich ein Qualifikationsturnier im „Dublin Pub“ in Bozen statt. Am Wattturnier beteiligten sich 118 begeisterte Watterinnen und Watter. Die Paare kämpften um die heiß begehrten Tickets für das Finale am Samstag, 9. Mai, im Sixtussaal der Brauerei Forst.

Am Ende eines spannenden Abends holten sich Hannes Staffler aus St. Walburg/Ulten und Robert Staffler aus St. Gertraud/Ulten den Sieg. Das Wattturnier wurde von der Ortsgruppe Bozen des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) ausgetragen.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei Forst und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner. An den Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen in den austragenden Gastbetrieben oder unter http://www.wattkoenig.it. Dort können auch sämtliche Details zum Ablauf und zu den Spielregeln nachgelesen werden.