In zwei Jahren über 8.000 digitale Identitäten (SPID) ausgestellt

Bozen – Die Handelskammer Bozen hat in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 8.093 digitale Identitäten (SPID) ausgestellt, was über 20 Prozent aller in den italienischen Handelskammern ausgestellten SPID entspricht. Bürger/innen können auch weiterhin in der Handelskammer Bozen sowie in deren Außenstellen die persönlichen Zugangsdaten für das öffentliche System der digitalen Identität (SPID) beantragen, um die Onlinedienste der öffentlichen Verwaltung in Anspruch zu nehmen.

Das öffentliche System der digitalen Identität (SPID) ermöglicht den Unternehmer/innen und allen anderen Bürger/innen dank einer eigenen digitalen Identität den Zugang zu den Onlinediensten der Autonomen Provinz Bozen sowie anderer öffentlicher Einrichtungen. Mit den Zugangsdaten können sich die Benutzer/innen über Computer, Tablet oder Smartphone einloggen und Firmengesuche einreichen, Landesbeiträge überprüfen, sanitäre Vormerkungen einsehen oder Schuleinschreibungen vornehmen.

Es ist möglich, die digitalen Zugangsdaten kostenlos bei der Handelskammer Bozen zu beantragen. Der eigene Benutzername, das Kennwort und ein mittels Smartphone generiertes einmaliges Kennwort gelten für jeden zur Verfügung stehenden Dienst. Zur Beantragung der Zugangsdaten braucht es eine gültige Identitätskarte, die Steuernummer, eine E-Mail-Adresse und ein Smartphone. Das Mitbringen einer digitalen Unterschrift (CNS-Karte oder USB-Token) oder der aktivierten Bürgerkarte ist ebenfalls notwendig.

„Die Handelskammer Bozen stellte in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 8.093 aus. Das bedeutet, dass in den vergangenen beiden Jahren über 20 Prozent der in den italienischen Handelskammern ausgestellten 40.168 SPID in der Handelskammer Bozen beantragt wurden“, freut sich Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.

Mit dem SPID bzw. der digitalen Unterschrift sind auch verschiedene Dienste der Handelskammer zugänglich, so zum Beispiel die Plattform zur Ausstellung elektronischer Rechnungen und der Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten (SUAP) oder das Verzeichnis der vom Einzugsbeauftragten hinterlegten Akten.

Interessierte können die digitale Identität sowie die digitale Unterschrift bei der Anlaufstelle für digitale Dienste der Handelskammer Bozen am Montag, Dienstag und Mittwoch, von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, am Donnerstag von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr sowie am Freitag von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr beantragen. Der Dienst steht auch in den Außenstellen von Schlanders, Meran, Brixen, Bruneck und Sterzing zur Verfügung. In manchen Außenstellen ist eine Voranmeldung erforderlich.