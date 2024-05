Informationsveranstaltung zum Thema „Mitarbeitende binden“

Von: luk

Bozen – Gestern Abend organisierte die Handelskammer Bozen ein Event für Südtiroler Unternehmen zur Mitarbeiterbindung. Die heimischen Betriebe erfuhren, was einen guten Arbeitgeber ausmacht und was Unternehmen tun können, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und so von einer stabilen Arbeitsbeziehung zu profitieren.

Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt mit einem engagierten und fachkundigen Mitarbeiterteam. Ein gutes Personalmanagement ist daher eine wichtige Kernfunktion in jedem Unternehmen.

„In Zeiten des Arbeitskräftemangels müssen sich die Betriebe immer größere Mühe geben, ihre wertvollen Mitarbeitenden zu halten. Darüber hinaus braucht es kreative Ideen, um neues Personal zu gewinnen. Die Ansprüche und Bedürfnisse an die Arbeit sind so individuell wie die Menschen selbst“, so Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen, in seinen Grußworten.

Esther Ausserhofer, Co-Gründerin der Human & Human GmbH aus Bozen, hielt zu Beginn der Veranstaltung einen Impulsvortrag zum Thema „Mitarbeitende binden – was einen guten Arbeitgeber ausmacht“. Sie unterstrich, dass es häufig nicht die finanziellen Vorteile allein sind, die den Unterschied machen, sondern vor allem die Werte, der Umgang im Unternehmen und das Arbeitsklima. Gerade letzteres ist ein wichtiger Hebel für einen attraktiven Arbeitsplatz.

Es folgte ein Erfahrungsbericht von Tanja Pichler, Head of Recruiting der Schweitzer Gruppe. Schweitzer ist ein Familienunternehmen mit einem Team von über 800 Mitarbeitenden in Niederlassungen weltweit und bietet maßgeschneiderte Bau- und Einrichtungslösungen für den Handel.

Das Event in der Handelskammer Bozen wurde mit einem Meinungs- und Erfahrungsaustausch in angenehmer Atmosphäre bei einem Umtrunk abgeschlossen. Die Informationsveranstaltung „Mitarbeitende binden“ war bereits die zweite einer Veranstaltungsreihe zum Thema Arbeitgeber-Attraktivität steigern. Bereits im April organisierte die Handelskammer Bozen das erste Event zum Thema „Mitarbeitende gewinnen – erfolgreiches Recruiting“.