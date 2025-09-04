Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Instagram-App für iPads ist da
Die optimierte Instagram-Version der für iPads fokussiert auf Reels

Instagram-App für iPads ist da

Donnerstag, 04. September 2025 | 13:45 Uhr
Die optimierte Instagram-Version der für iPads fokussiert auf Reels
APA/APA/dpa/gms/Instagram, LLC/Instagram,LLC
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Meta hat eine eigene Instagram-App für iPads veröffentlicht. Die für Apple-Tablets (ab iPadOS 15.1) optimierte Version ist für größere Displays ausgelegt und stellt Kurzvideos in den Mittelpunkt: Nach dem Start der App landet man erst einmal direkt auf der Reels-Seite. Storys werden dabei entlang des oberen Bildschirmrands angezeigt.

Ein neuer “Folgen”-Reiter bietet verschiedene Optionen, um bestimmte Inhalte von Accounts zu sehen, denen man folgt:

– Alle: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt.

– Freunde: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt und die einem auch folgen.

– Neueste: Chronologische Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt, wobei das Neueste zuerst angezeigt wird.

Neue Seiten-Layouts fürs große Display und Multitasking

Daneben gibt es neue Seiten-Layouts, die den Möglichkeiten der größeren iPad-Displays Rechnung tragen, etwa:

– Posteingang im Blick behalten, während man einen DM-Chatverlauf liest.

– Beim Ansehen eines Reels gleichzeitig die Kommentare dazu lesen. Unterstützt werden von der App zudem das Multitasking- und Fenstersystem von iPadOS, der Vollbildmodus für Hoch- wie Querformat sowie Apples Magic Keyboard, Trackpad und Apple Pencil (Pro).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
124
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
95
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
63
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
46
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
34
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 