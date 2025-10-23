Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Jahresversammlung der Kommunikationstechniker im lvh
Zwischen Technik und Sternenhimmel

Jahresversammlung der Kommunikationstechniker im lvh

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 14:25 Uhr
Die Teilnehmenden in der Sternwarte
lvh.apa
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Unter dem Motto „Blick in die Zukunft“ fand kürzlich die Jahresversammlung der Berufsgemeinschaft der Kommunikationstechniker im lvh in einem außergewöhnlichen Rahmen statt: in der Sternwarte Max Valier in Gummer. Der Abend kombinierte fachlichen Austausch mit einem inspirierenden Ausblick – im wahrsten Sinne des Wortes – in die Sterne.

Obmann Peter Pliger begrüßte die anwesenden Mitglieder herzlich zur Jahresversammlung. In seinem Jahresbericht rückte er die berufliche Qualifikation und Weiterentwicklung der Kommunikationstechniker in den Mittelpunkt. Das Berufsbild, so Pliger, befinde sich im Umbruch: „Kommunikationstechnik ist längst nicht mehr auf klassische Installationsarbeiten beschränkt. Heute geht es um Netzwerke, Gebäudetechnik, Smartsystems und digitale Infrastrukturen. Das verlangt neue Kompetenzen und ein Umdenken – von der Ausbildung bis zur täglichen Praxis.“

Der Austausch unter Kollegen zeigte deutlich: Der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften in diesem Bereich wächst, ebenso wie die Anforderungen an Wissen über IT, Automatisierung und energieeffiziente Technologien.

Sternenblick und Törggelen

Im Anschluss an die Versammlung folgte ein besonderes Highlight: eine Abendführung durch die Sternwarte. Unter fachkundiger Anleitung erhielten die Teilnehmer spannende Einblicke in die Welt der Astronomie – gekrönt von einem eindrucksvollen Blick in den Sternenhimmel über dem Eggental.

Der Abend klang beim traditionellen Törggelen im Gasthaus Unteregger in geselliger Atmosphäre aus. Bei Südtiroler Spezialitäten, Kastanien und Wein wurde weiter gefachsimpelt, diskutiert und gemeinsam auf die Zukunft des Berufsstandes angestoßen.

Gemeinschaft, Wissen und Perspektive
Die Jahresversammlung machte einmal mehr deutlich, dass die Kommunikationstechniker im lvh nicht nur auf technische Innovation setzen, sondern auch auf den Zusammenhalt innerhalb der Branche. Mit Themen wie Digitalisierung, Energieeffizienz und smarter Gebäudetechnik blickt die Berufsgemeinschaft optimistisch in die Zukunft – getreu ihrem Leitmotiv: Kommunikation verbindet.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
68
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
56
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
36
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
33
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
31
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 