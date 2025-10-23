Jahresversammlung der Kommunikationstechniker im lvh

Von: Ivd

Bozen – Unter dem Motto „Blick in die Zukunft“ fand kürzlich die Jahresversammlung der Berufsgemeinschaft der Kommunikationstechniker im lvh in einem außergewöhnlichen Rahmen statt: in der Sternwarte Max Valier in Gummer. Der Abend kombinierte fachlichen Austausch mit einem inspirierenden Ausblick – im wahrsten Sinne des Wortes – in die Sterne.

Obmann Peter Pliger begrüßte die anwesenden Mitglieder herzlich zur Jahresversammlung. In seinem Jahresbericht rückte er die berufliche Qualifikation und Weiterentwicklung der Kommunikationstechniker in den Mittelpunkt. Das Berufsbild, so Pliger, befinde sich im Umbruch: „Kommunikationstechnik ist längst nicht mehr auf klassische Installationsarbeiten beschränkt. Heute geht es um Netzwerke, Gebäudetechnik, Smartsystems und digitale Infrastrukturen. Das verlangt neue Kompetenzen und ein Umdenken – von der Ausbildung bis zur täglichen Praxis.“

Der Austausch unter Kollegen zeigte deutlich: Der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften in diesem Bereich wächst, ebenso wie die Anforderungen an Wissen über IT, Automatisierung und energieeffiziente Technologien.

Sternenblick und Törggelen

Im Anschluss an die Versammlung folgte ein besonderes Highlight: eine Abendführung durch die Sternwarte. Unter fachkundiger Anleitung erhielten die Teilnehmer spannende Einblicke in die Welt der Astronomie – gekrönt von einem eindrucksvollen Blick in den Sternenhimmel über dem Eggental.

Der Abend klang beim traditionellen Törggelen im Gasthaus Unteregger in geselliger Atmosphäre aus. Bei Südtiroler Spezialitäten, Kastanien und Wein wurde weiter gefachsimpelt, diskutiert und gemeinsam auf die Zukunft des Berufsstandes angestoßen.

Gemeinschaft, Wissen und Perspektive

Die Jahresversammlung machte einmal mehr deutlich, dass die Kommunikationstechniker im lvh nicht nur auf technische Innovation setzen, sondern auch auf den Zusammenhalt innerhalb der Branche. Mit Themen wie Digitalisierung, Energieeffizienz und smarter Gebäudetechnik blickt die Berufsgemeinschaft optimistisch in die Zukunft – getreu ihrem Leitmotiv: Kommunikation verbindet.