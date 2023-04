Kaltern: Erfolgreicher Abschluss des Digitalisierungsprojekts

Kaltern – Die Gemeinde Kaltern freut sich über den erfolgreichen Abschluss ihres Digitalisierungsprojekts. Das Projekt wurde in der Förderperiode 2014-2020 aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit einem Budget von insgesamt 194.000 Euro finanziert. Ziel des Projekts war die Digitalisierung sämtlicher Anlagen und Prozesse im Hinblick auf das gesamte Infrastrukturnetz der Gemeinde.

Das Ziel des Projekts war es, das gesamte Infrastrukturnetz der Gemeinde Kaltern in einer webbasierten Softwarelösung samt mobiler Endlösung digital abzubilden und zu verwalten. Die digitale Lösung ermöglicht nun den direkten Zugriff auf die digitalen Pläne und erleichtert die Arbeit für die Gemeindebediensteten und Verwalter, die Techniker sowie die Bürgerinnen und Bürger von Kaltern.

Besonderes Augenmerk wurde auf erweiterte Funktionen der Software gelegt, die es ermöglichen, Fehlfunktionen in den Trinkwasserleitungen zu ermitteln und Verunreinigungen in Echtzeit nachzuverfolgen. Das Projekt stellt damit einen innovativen Weg dar, den der Digitalisierungsgrad in der Wasser- und Infrastrukturwirtschaft in Südtirol bisweilen noch nicht erreicht hat.

Die Erhebung der Infrastrukturnetze gestaltete sich als komplex und herausfordernd, da sie von einer hohen Präzisionsanforderung gekennzeichnet war. Die Planung der Erhebungsarbeiten hat wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich veranschlagt, doch der Aufwand hat sich gelohnt. Nun steht das Projekt vor dem Abschluss und wurde am 20.04.2023 im Ratssaal der Gemeinde Kaltern den Bürgern vorgestellt.

Die Gemeindeverwaltung ist überzeugt, dass die Digitalisierungsmaßnahmen einen hohen Nutzen für die Bürger der Gemeinden generieren und einen notwendigen Baustein für die Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung darstellen. Das gesamte Infrastrukturnetz kann nun zukünftig digital abgerufen werden, und damit orts- und zeitunabhängig eingesehen werden. Das ist praktisch für die Bürger und Techniker und erhöht zugleich die Effizienz der internen Abläufe in den Gemeinden.

Mit Ende April schließt die Gemeinde Kaltern das EFRE-Förderprojekt erfolgreich ab und trotz der genannten Herausforderungen sollen weitere Fördervorhaben folgen. Die Gemeinde Kaltern beschreitet damit den Weg zu einer effizienten, transparenten und bürgernahen Verwaltung.